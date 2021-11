1860 vor den Wochen der Wahrheit: Steinhart zurück - ein Youngster auf der Kippe

Nach der Länderspielpause stehen für den TSV 1860 enorm wichtige Spiele an. Stamm-Linksverteidiger Steinhart könnte am Samstag wieder in die Startelf rücken. Mölders und Moll haben ihre Wehwehchen überstanden, Linsbichlers Einsatz ist dafür noch offen.

19. November 2021 - 16:50 Uhr | AZ