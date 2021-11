3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den MSV Duisburg zweite Halbzeit live - Endergebnis 3:2

Tor! 2:1 - Sascha Mölders

Wow, was für eine brillante Einzelleistung von Sascha Mölders! Sechzigs Kapitän erhält am langen Pfosten den Ball, pflückt ihn runter und fängt dann an zu zaubern. Mit zwei Haken lässt er Duisburgs Hintermannschaft alt aussehen und trifft trocken und humorlos mit links ins kurze Eck.