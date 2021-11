TSV 1860: Yannick Deichmann spricht Klartext  kein Spieler ist "nur ansatzweise zufrieden"

Vor dem Traditions-Duell des TSV 1860 gegen den MSV Duisburg spricht Sommerneuzugang Yannick Deichmann mahnende Wort: "Du kannst verlieren, entscheidend ist das Wie."

München – TSV 1860 gegen MSV Duisburg! Vor der Saison als Spitzenspiel gehandelt, heißt die Realität vor dem 16. Spieltag: Abstiegskampf auf Giesings Höhen. Am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) empfangen die Löwen als 16. den 18. der Tabelle aus dem Ruhrpott.

Sieben Punkte, bei einem Nachholspiel in der Hinterhand, fehlen Sechzig aktuell auf Rang drei – war es das bereits mit den Aufstiegshoffnungen? "Es geht jetzt um Duisburg, der gesamte Fokus liegt auf Samstag", erklärt Yannick Deichmann nun im " ".

Deichmann: "Du kannst verlieren, entscheidend ist das Wie"

Mit dem bisherigen Saisonverlauf hadert der 27-Jährige selbstverständlich. "Sie können mir glauben, dass nicht ein einziger Spieler hier auch nur ansatzweise zufrieden ist", so der gelernte Offensivspieler, der bei den Löwen bisher auf der Rechtsverteidiger-Position aushelfen musste.

Vor allem die 1:3-Pleite vor der Länderspielpause gegen den VfL Osnabrück, nach zuvor zwei Pflichtspielsiegen in Serie, schmerzt den Sommerneuzugang der Giesinger noch immer: "Wir hatten eine richtig gute Woche hinter uns mit den Siegen gegen Schalke und Freiburg II. Auch im Training lief’s top. Und dann so ein Rückschlag", sagt der gebürtige Hamburger und mahnt gleichzeitig an: "Du kannst verlieren, entscheidend ist das Wie".

Die Elf von Michael Köllner brach nach einer ordentlichen ersten Hälfte im zweiten Durchgang in Osnabrück komplett ein und ergab sich ihrem Schicksal. Aus der Niederlage gilt es jetzt laut Deichmann zu lernen. "Die Reaktion am Samstag und in den nächsten Wochen wird zeigen, was in uns steckt." Und wer weiß, vielleicht geht dann ja doch noch der Löwen-Blick in der Tabelle nach oben...