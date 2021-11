TSV 1860: PCR-Test bestätigt positiven Schnelltest  Erik Tallig mit Corona infiziert

Erneuter Impfdurchbruch beim TSV 1860! Ein PCR-Test hat den positiven Schnelltest bei Erik Tallig bestätigt, der Mittelfeldspieler des TSV 1860 hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

München - Erneuter Corona-Wirbel beim TSV 1860! Erik Tallig ist positiv auf das Virus getestet worden.

"Erik Tallig wurde positiv auf Covid-19 getestet. Er wurde sofort isoliert. Wir warten auf das PCR-Testergebnis. Wir ergreifen maximale Hygienemaßnahmen", bestätigte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz.

Durchimpfungsrate bei 1860 bei 100 Prozent

Zudem habe sich der 21-Jährige sofort in freiwillige Quarantäne begeben und werde nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. "Erik geht es gut, er hat keine Beschwerden und wir hoffen, dass er uns rasch wieder zur Verfügung steht", so Gorenzel weiter.

Am Nachmittag nun die Bestätigung: "Der PCR-Test hat den positiven Schnelltest bestätigt, Erik Tallig steht somit vorerst nicht zur Verfügung", schreibt 1860 in einer Mitteilung.

Somit fällt der Mittelfeldspieler definitiv für das Liga-Spiel gegen den MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) aus. Je nach Verlauf der Infektion könnte Tallig auch die Partien gegen Havelse (27. November) und Mannheim (30. November) verpassen.

Da es in der Mannschaft laut Gorenzel mittlerweile eine Durchimpfungsrate von 100 Prozent gebe, habe der positive Befund keinerlei Auswirkungen auf den Trainings- sowie Spielbetrieb.

Mitte Oktober wurde bereits Richard Neudecker trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet.