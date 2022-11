Wie einst in Cordoba: DFB-Team droht erneut das frühe WM-Aus

Die deutsche Nationalmannschaft verpatzt den WM-Auftakt und verliert trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:2 gegen Japan. Am Sonntag geht es gegen Spanien bereits um alles oder nichts.

Al-Rayyan - Zeichen setzen – so die Formulierung dieser Tage. Ist der deutschen Nationalelf am Mittwoch in Doha nur rein moralisch gelungen. Sportlich setzte es ein Schockerlebnis. Nach der Führung durch das Elfmetertor von Ilkay Gündogan drehten die Japaner das Spiel und gewannen dank der Treffer von Doan und Asano mit 2:1. Somit ist gleich zum Auftakt der Worst Case für das DFB-Team eingetreten.

Durch die Pleite setzte sich in Hansi Flicks allerstem Spiel als verantwortlicher Chefcoach bei einem Turnier die schwarze Auftakt-Serie aus den letzten beiden verbaselten Turnieren fort. Bei der WM 2018 in Russland (0:1 gegen Mexiko) und bei der EM im letzten Jahr (0:1 gegen Frankreich) ging das erste Gruppenspiel jeweils in die Hose, dadurch war sofort Druck in Sachen Punkteausbeute. Wie jetzt am Sonntag gegen Spanien. Bei einer weiteren Niederlage droht das vorzeitige WM-Aus.

DFB-Elf setzt vor WM-Auftakt Zeichen gegen die Fifa

Vor dem Anpfiff gab es gleich mehrere handfeste Überraschungen. Beim Mannschaftsfoto hielten sich die deutschen Nationalspieler demonstrativ mit den Händen die Münder zu. Eine demonstrative Reaktion auf das Verbot der "OneLove"-Binde vonseiten der Fifa. Dazu twitterte der DFB: "Uns die Binde zu verbieten, ist wie den Mund zu verbieten. Unsere Haltung steht." Auf der Tribüne verfolgte Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Spiel mit einer "OneLove"-Armbinde.

Überraschungen ebenso in der Aufstellung. Nach dem Ausfall von Leroy Sané rückte Thomas Müller doch in die Startelf, obwohl sein letzter Einsatz von Beginn an im Bayern-Trikot vom 30. September datiert. Eine Punktlandung, nachdem der 33-Jährige erst am Samstag ins Mannschaftstraining hatte einsteigen können. Neben Sechser Joshua Kimmich agierte Ilkay Gündogan und nicht Leon Goretzka.

Gündogan sorgt für die Führung – doch Deutschland verpasst die Vorentscheidung

In der Viererabwehrkette erhielt Nico Schlotterbeck den Vorzug vor Thilo Kehrer, Niklas Süle verteidigte wie zuletzt beim BVB auf der rechten Seite. Er hatte den defensiven Part, auf der anderen Seite agierte Linksverteidiger David Raum im Ballbesitz wie ein Linksaußen. Und in der Rolle erhielt der Leipziger, weit aufgerückt, eine hervorragende Flanke von Kimmich, der den freien Raum sah. Der schlug einen Haken und wurde von Japans Torwart Shuichi Gonda gelegt. Klarer Elfmeter. Nicht Müller, sondern Gündogan verwandelte (33.) – wie auch alle seine sechs Elfer im DFB-Trikot zuvor. Insgesamt sein 17. Treffer im 64. DFB-Einsatz.

Bis zur 60. Minute dominierte die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick die Partie mit viel Vorsicht im Spielaufbau, um die Konter der Japaner verhindern zu können. Doch mit eigenen Chancen ging man im Khalifa International Stadium, der einzigen der acht WM-Arenen, das nicht extra für die Endrunde errichtet worden war, zu verschwenderisch um.

Nico Schlotterbeck trägt beim 1:2 Mitschuld

Einige Male konnte DFB-Keeper Manuel Neuer noch retten, doch dann traf Ritsu Doan vom SC Freiburg nach einer Hereingabe von Minamino, die der Kapitän nur nach vorne abklatschen konnte, zum Ausgleich (75.). Mehr und mehr übernahmen die physisch fitter wirkenden Japaner die Szenerie, drückten aufs Tempo. Bochums Takuma Asano lief Schlotterbeck davon und traf zum 2:1. Wieder diese erschreckenden Lücken in der Defensive!

Dass eine deutsche Mannschaft bei einer WM zuletzt nach Halbzeitführung verloren hat, war 1978 in Argentinien, bei der legendären 2:3-Pleite gegen Österreich. Danach ging's nach Hause. Diesmal auch bald?