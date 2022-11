WM-Gruppenspiel im Liveticker: Deutschland gegen Japan – Endstand 1:2

Gleich mehrere gute Möglichkeiten innerhalb weniger Sekunden für Deutschland: Erst legt Gnabry nach Kimmich-Vorlage im Strafraum ab auf Hofmann, der Gladbacher scheitert aber an Gonda. Kurz darauf kommt Gnabry zum Abschluss und scheitert ebenfalls am Japan-Keeper. Zum Schluss findet Raum Gnabry mit einer Flanke am zweiten Pfosten, doch dessen Kopfball wehrt Gonda ab.