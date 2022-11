Der AZ-Check: So wüstentauglich ist Flicks Mannschaft schon

Das deutsche Team bereitet sich im Oman auf die Winter-WM in Katar vor. Wer ist schon weltmeisterlich? Wo ist noch Sand im Getriebe?

Bundestrainer Hans-Dieter Flick (l-r) und die Nationalspieler u.a. Mario Götze, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und DFB-Präsident Bernd Neuendorf (hinten, 2.v.r.) nehmen vor dem Abflug der Fußball-Nationalmannschaft ins Kurz-Trainingslager nach Maskat an einer Verabschiedung im Lufthansa First Class Terminal teil.

Einer fehlte, musste im Flughafenhotel in Frankfurt bleiben. Kein wunschlos glücklicher Tag für die Nationalelf an Tag eins ihres WM-Abenteuers am Persischen Golf.

Torhüter Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona konnte wegen eines Magen-Darm-Infekts am Montagmittag nicht mitfliegen ins Mini-Trainingslager in Maskat/Oman. Wenn der 30-Jährige wieder genesen ist, wird die Nummer zwei hinter Nationaltorwart Manuel Neuer nachreisen.

Hansi Flick und die 26 Auserwählten für Katar

Die 26 Auserwählten von Bundestrainer Hansi Flick (57) wollen pünktlich zum vierten Advent mit einem Final-Triumph am 18. Dezember den fünften Stern gewinnen – fürs Trikot, den Briefkopf und die Weihnachtsbäume. Für was doch so eine erstmalige Winter-WM alles gut sein kann.

Auf dem dreitägigen Zwischenstopp Oman sei es "wichtig, vor Ort zu sein, bevor es richtig losgeht. Um die Tageszeit anzunehmen, aber auch die Temperatur", so Flick angesichts von rund 30 Grad im Sultanat. Gegen den Oman wolle man sich "die Sicherheit holen", sagte Neuer und gab als Marschroute für Katar vor: "Unser Ziel ist es natürlich, Weltmeister zu werden." Bis zum DFB-Auftaktspiel am 23. November gegen Japan soll die Stammelf stehen.

Flick: "Bayern-Spieler in guter Form"

"Die Bayern-Spieler sind in einer guten Form", meinte Flick angesichts der zehn Pflichtspielsiege der Münchner in Serie zufrieden, betonte aber auch: "Wir brauchen alle."

Doch wie ist die Form kurz vor einem Turnier, das erstmals mitten in der Saison stattfindet? Wer ist wie in Form, wer hinkt vor dem Trip in die Wüste noch angeschlagen hinterher? Ein AZ-Überblick:

Weltmeisterlich: Eine der prägenden Figuren von Doch-Wieder-Tabellenführer FC Bayern ist Jamal Musiala, der einer d e r Stars des Turniers werden könnte. Der offensive Mittelfeldspieler glänzte in der Vorrunde mit bisher 16 Bundesliga-Scorerpunkten (neun Tore, sieben Vorlagen) - geteilter Rang eins mit Frankfurts Shootingstar Kolo Muani. DFB-Kapitän Manuel Neuer hat sich in den drei Partien nach der Heilung seiner Schulterverletzung rechtzeitig wieder in Top-Form gebracht. Serge Gnabry traf in den letzten beiden Bayern-Spielen viermal, will nach dem Ausfall von Timo Werner der DFB-Torjäger werden. Der reaktivierte und wiedererstarkte Mario Götze, goldener Finaltorschütze von Rio 2014, könnte erneut zum X-Faktor werden.

Mindestens in Vorrunden-Form: Das Zentrum des Bayern-Mittelfelds Joshua Kimmich und Leon Goretzka hat mit zuletzt stabilen Leistungen bewiesen, dass es auch das Fundament von Flicks Leitstelle sein möchte. Der Gladbacher Jonas Hofmann, einer der großen Gewinner der Ära Flick seit dessen Amtsbeginn im August 2021, dürfte seinen Platz als Rechtsaußen sicher haben. Matthias Ginter und Christian Günter sind als Leistungsträger mit Freiburg auf Platz zwei der Liga gestürmt. Ginter ist ein verlässlicher Innenverteidiger-Backup, Günter erster Stellvertreter links hinten für David Raum. Eintrachts Keeper Kevin Trapp reist als höchst überqualifizierte Nummer drei mit.

Bedingt Wüsten-tauglich: Bayern-Star Leroy Sané muss nach seiner Pause wegen eines Muskelfaserrisses erst wieder seine Topform aus dem September/Oktober finden. Die England-Legionäre Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea) und Thilo Kehrer (West Ham) hatten zuletzt ebenso Leistungsschwankungen wie auch Raum (Leipzig) und Julian Brandt, noch der beste Dortmunder der letzten Wochen.

Noch Sand im Getriebe: Die BVB-Profis Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi schwächelten sämtlich im Zug der schwarz-gelben Krise.

Wüsten-Frischlinge: Armel Bella Kochap (20/Southampton) hat den beiden erstmals nominierten Angreifern Youssoufa Moukoko (17) und Niclas Füllkrug (29) etwas voraus: Eine Einsatzminute im Bundesadler- Dress beim 3:3 im September in England.

Im Wartestand: Abwehrchef Antonio Rüdiger (Real Madrid) musste zuletzt wegen einer Hüftzerrung pausieren, Thomas Müller fehlte fünf Spiele wegen Hüft- und Beckenbeschwerden. Beide sollen am Mittwoch mitmischen können. Bei Leipzigs Lukas Klostermann, der seit Anfang August nach einer Syndesmoseverletzung im Sprunggelenk ohne Einsatz ist, hofft Flick, "dass er uns im Turnierverlauf weiterhelfen kann".