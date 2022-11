WM-Experte Javi Martínez vergleicht Deutschland mit Real Madrid

MagentaTV hat Ex-Bayern-Star Martínez als Experten gewonnen, er sagt: "Deutschland bei der einer WM ist wie Real Madrid in der Champions League." Auch die Kroos-Brüder sind dabei.

Als WM-Experte für MagentaTV im Einsatz: Ex-Bayern-Profi Javi Martínez, der am Montag aus Doha zugeschaltet ist.

München - Palmen, blauer Himmel, das Meer - und im Hintergrund die Skyline von Doha: Javi Martínez (34) meldet sich am Montagvormittag im roten T-Shirt und mit Dauerlächeln aus der katarischen Hauptstadt, beinahe könnte man meinen, dass der Ex-Bayern-Star gerade Urlaub macht.

Martínez: WM-Experte und Botschafter Katars zugleich

"Das Leben ist sehr ruhig, sehr angenehm hier", erzählt Martínez, der seit 2021 für den ortsansässigen Klub Qatar SC spielt und in Doha lebt: "Wir sind sehr zufrieden. Ich glaube, für Kinder, für Familien ist es hier perfekt."

MagentaTV hat Martínez als Experten für diese WM gewonnen, doch der Spanier fungiert zugleich auch als Botschafter Katars. Das wird im WM-Studio in Ismaning auch mehr als deutlich. "Katar kann ein sehr guter Gastgeber sein", sagt er weiter. Und: "Das wird eine sehr gute Weltmeisterschaft."

Auf kritische Töne von Martínez wartet man vergebens

Kritische Töne zur katastrophalen Menschrechtslage im Emirat oder den tausenden toten Arbeitern, die die WM-Arenen errichtet haben, hört man von Martínez nicht. Aber damit war auch nicht zu rechnen. . .

Trotzdem ist MagentaTV mit der Verpflichtung des Ex-Münchners durchaus ein kleiner Coup gelungen - vor allem aus sportlicher Sicht. Immerhin treffen in der Gruppenphase Deutschland und Spanien aufeinander.

WM-Favoriten: Spanien oder Deutschland

"Mein Kopf sagt: Argentinien, mein Herz sagt: Spanien oder Deutschland", erklärt Martínez dann zur Frage nach seinen WM-Favoriten. Gerade der deutschen Mannschaft mit ihren schnellen Spielern in der Offensive traut er eine Menge zu: "Deutschland bei einer WM ist wie Real Madrid in der Champions League - sie sind immer da." Genauso wie der FC Bayern auf Klubebene. Seinen Ex-Klub sieht Martínez als "aktuell beste Mannschaft in Europa".

Toni und Felix Kroos ebenfalls als Experten mit dabei

Martínez ist nicht der einzige Ex-Profi des FC Bayern, den MagentaTV in sein WM-Programm einbindet. Toni Kroos (Real Madrid) gehört ebenfalls zum Experten-Team, der 32-Jährige wird das Spiel Deutschland gegen Spanien am 27. November gemeinsam mit Moderator Johannes B. Kerner analysieren. Ein weiterer Einsatz ist in Planung.

Zudem begleitet der 2014er-Weltmeister gemeinsam mit Bruder Felix Kroos beide Halbfinal-Spiele sowie das Endspiel. Bislang spielen sich die Kroos-Brüder die Bälle rhetorisch in ihrem Podcast "Einfach mal Luppen" zu. Nun beginnt für sie der WM-Spaß bei MagentaTV - in einem Team mit Martínez. Und auch mit ein paar kritischen Akzenten?