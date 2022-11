Zittern und schuften: Zwei Bayern-Stars bangen noch um die WM

Sadio Mané und Ryan Gravenberch bangen noch um ihre WM-Teilnahme, andere Bayern-Stars haben schon Grund zur Freude. Und Thomas Müller macht große Fortschritte: "Noch nie so gut vorbereitet."

München - Die WM-Tickets flattern reihenweise rein an der Säbener Straße, die Zeit der Ungewissheit und des Bangens ist bald für alle Stars des FC Bayern vorbei.

Neben den sieben deutschen Nationalspielern, die von Hansi Flick für das Turnier in Katar nominiert wurden, durften sich bereits einige andere Bayern-Profis freuen: Josip Stanisic etwa wurde trotz seiner Mandelentzündung, die ihn seit einigen Tagen stoppt, in den kroatischen WM-Kader berufen. Eric Maxim Choupo-Moting, Bayerns Stürmer der Stunde, führt wie erwartet das Aufgebot Kameruns an.

Titelverteidiger Frankreich nominiert gleich vier Bayern-Stars

Und Frankreich-Coach Didier Deschamps nominierte sogar vier Spieler der Münchner, um den WM-Titel erfolgreich zu verteidigen: Lucas Hernández, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Kingsley Coman. Allez Les Bleues? Allez les Rouges!

So viel Planungssicherheit wie das französische Quartett haben Sadio Mané und Ryan Gravenberch hingegen noch nicht. Mané, der Volksheld aus dem Senegal, muss wegen einer Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen um die WM-Teilnahme zittern. Eine Krise von nationaler Tragweite. "Sadio, ich wünsche dir eine schnelle Genesung", twitterte Staatspräsident Macky Sall aus Ägypten. Dort nimmt er an der Weltklimakonferenz teil, zugleich aber ist Sall "von ganzem Herzen" bei Patient Mané, wie er diesen wissen ließ: "Gott segne dich!" Ob's hilft?

Verletzung aus dem Bremen-Spiel: WM-Aus für Sadio Mané?

Augustin Senghor, Präsident des senegalesischen Fußballverbandes, sagte, er sei "besorgt. Man stelle sich nur vor, Frankreich würde Benzema verlieren." Manuel Neuer, DFB-Kapitän und Manés Kollege bei Bayern, meinte: "Mir tut so etwas leid. Es ist sehr ärgerlich, wenn sich ein Spieler so kurz vor der Weltmeisterschaft verletzt."

Passiert war es im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen am Dienstag (6:1) bei einem harmlos aussehenden Zweikampf mit Amos Pieper. Mané versuchte zunächst, weiterzuspielen, musste sich aber immer wieder wegen Schmerzen auf den Rasen setzen, ehe er ausgewechselt wurde (21.). Die Partie gegen Schalke am Samstag wird der Stürmer verpassen, die Physios versuchen jetzt jeden Tag, ihn doch noch für die WM fit zu machen.

Bayern-Reservist Ryan Gravenberch bangt um sein WM-Ticket

Der Niederländer Gravenberch ist zwar topfit, aber ebenfalls im Wartestand. Da der 20-Jährige in dieser Hinrunde nur sporadisch zu Einsätzen bei Bayern kam und dabei auch nur selten überzeugte, könnte er die WM verpassen. Bondscoach Louis van Gaal will sein Aufgebot an diesem Freitag bekanntgeben, Gravenberch hofft noch.

Matthijs de Ligt (Innenbanddehnung im Knie) ist wieder fit und sicher in Katar dabei. Genauso wie er: Alphonso Davies, der sich von einem Muskelfaerriss erholt. "Ich habe zwar noch ein bisschen Schmerzen, aber insgesamt fühle ich mich gut und werde bei der WM bei einhundert Prozent sein", sagte der Kanadier.

Müller soll nächsten Mittwoch gegen den Oman spielen

Thomas Müller hat seine muskulären Probleme schon jetzt hinter sich gelassen. "Ich bin überzeugt davon, dass er noch nie so gut vorbereitet war auf eine WM", sagte Flick. Gegen Schalke wird Müller von Julian Nagelsmann noch geschont, Montag reist er mit dem DFB-Tross zum Testspiel in den Oman - und soll dort am Mittwoch auch zum Einsatz kommen. "Das ist das Ziel", sagte Flick.

Bis dahin heißt es für Müller: schuften, schuften, schuften. Und das ist ja allemal besser als: zittern, zittern, zittern.