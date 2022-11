Der Mané-Schock: Bayern-Star bangt um seine WM-Teilnahme

Bayerns Offensivstar muss im Spiel gegen Bremen ausgewechselt werden, Diagnose: Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen. Gegen Schalke fällt er aus, im Senegal bangt man um den Nationalhelden.

München - Der FC Bayern hat sich gegen den SV Werder Bremen am Dienstagabend souverän mit 6:1 durchgesetzt – verlor dabei aber Sadio Mané. Der Angreifer musste bereits nach 20 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nun haben die Bayern die Diagnose bekannt gegeben.

Verletzung am Wadenbeinköpfchen

"Sadio Mané hat beim 6:1-Sieg des FC Bayern gegen Werder Bremen eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen erlitten. 'Afrikas Fußballer des Jahres' fällt für das Spiel gegen den FC Schalke an diesem Samstag aus. Weitere Untersuchungen folgen in den nächsten Tagen, der FC Bayern tauscht sich dazu mit der ärztlichen Seite des senegalesischen Fußballverbandes aus", teilten die Münchner mit.

Verheerender Zweikampf?

Mané hatte sich die Verletzung bei einem harmlos erscheinenden Zweikampf mit Werder-Verteidiger Amos Pieper zugezogen und war bereits in der 21. Minute ausgewechselt worden. Schon als er auf dem Rasen behandelt wurde, sah Mané niedergeschlagen aus, er befürchtete offenbar, dass es ihn heftiger erwischt hatte.

Am Vormittag hatte die französische Zeitung " " berichtet, dass Mané die Weltmeisterschaft in Katar definitiv verpassen würde. Dies lässt sich aus der Mitteilung der Bayern indes nicht herauslesen.

WM-Aus? Manuel Neuer äußert sich zur Mané-Verletzung

Am Mittwoch wurde Kapitän Manuel Neuer zur Situation seines Teamkollegen gefragt. "Mir persönlich tut das für ihn sehr leid. Man wird sehen, was dann am Ende bei der Untersuchung herauskommt", sagte Neuer am Rande der Fahrzeugübergabe an der Säbener Straße.

Neuer drückt Mané die Daumen

Grundsätzlich sei es "natürlich sehr ärgerlich, wenn sich ein Spieler kurz vor der Weltmeisterschaft verletzt. Er hätte gestern sicher gerne weitergespielt und auch das letzte Spiel gegen Schalke am Samstag gemacht. Die Weltmeisterschaft ist natürlich immer im Hinterkopf. Ich drücke ihm die Daumen, dass es nicht ganz so schlimm ist."

Genesungswünsche vom Staatspräsidenten

Im Senegal wird längst das Schlimmste befürchtet: das vorzeitige WM-Aus für Mané, den besten Spieler der Mannschaft. "Sadio, ich wünsche dir eine schnelle Genesung“, twitterte Staatspräsident Macky Sall von der Weltklimakonferenz in Ägypten. Er sei "von ganzem Herzen" bei ihm, vergewisserte der Politiker Mané: "Gott segne dich!"

Afrikameister Senegal trifft bei der Endrunde (20. November bis 18. Dezember) in der Gruppenphase auf die Niederlande, Gastgeber Katar und Ecuador. Trainer Aliou Cissé benennt seinen Kader am Freitag – ob der Superstar dabei sein wird?

33 Länderspieltore

Mané hat in 92 Länderspielen 33 Tore erzielt und 20 weitere vorbereitet. Er führte Senegal im Februar zunächst zum ersten Triumph beim Afrika-Cup überhaupt und dann im März zur WM. Beide Male traf er im Elfmeterschießen gegen Ägypten entscheidend vom Punkt. Noch gibt es bei Mané keine Gewissheit, aber die WM-Teilnahme ist für ihn in großer Gefahr.