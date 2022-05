Zeugnisse für die Bayern-Offensive: Abteilung Sturm und Drang

Der FC Bayern verpasst den Torrekord in der Liga nur knapp, vier Treffer fehlen. Während Lewandowski mal wieder herausragt, haben einige seiner Kollegen Probleme: Die AZ-Zeugnisse für den Angriff.

München - Nein, auch in dieser Saison ist der scheinbar ewige Rekord nicht gefallen: 101 Tore hatte Bayerns Meistermannschaft um Gerd Müller (40 Treffer) in der Spielzeit 1971/72 erzielt, seitdem kam kein Team mehr an diese Bestmarke heran. Auch Julian Nagelsmanns Truppe von 2021/22 nicht, am Ende waren es 97 Tore in der Liga.

Dafür muss man sich freilich nicht schämen, doch im Schatten von Torschützenkönig Robert Lewandowski schwächelten einige Stars der Abteilung Sturm und Drang.

Robert Lewandowski – Note 2

Mit 35 Toren in der Bundesliga holte sich der 33-jährige Pole zum siebten Mal die Torjägerkanone und stellte den Rekord von Gerd Müller ein. Fantastisch! "Ich bin sehr stolz, es ist etwas sehr Besonderes", sagte er. Lewy zählt weiter zu den besten Stürmern der Welt, in der Champions League traf er nebenbei auch noch 13 Mal.

Aber: Das Viertelfinal-Aus gegen Villarreal konnte auch Lewandowski nicht verhindern, zudem störte der Knatsch um seinen neuen Vertrag die Harmonie in der Mannschaft.

Macht er im Sommer den Abflug Richtung Barcelona?

Kingsley Coman – Note 3

Mit seiner Vertragsverlängerung im Januar bis 2027 setzte Bayerns King ein wichtiges Signal. Das gelang ihm auch auf dem Platz immer wieder, Coman war der verlässlichste Außenstürmer in dieser Saison. Bei den persönlichen Werten kann der 25-jährige Franzose noch zulegen: acht Tore und sechs Vorlagen in 32 Partien.

Negativ: Comans Rote Karte im vorletzten Saisonspiel gegen Stuttgart nach einer Tätlichkeit.

Serge Gnabry – Note 4

Auf und ab, nur in wenigen Phasen konstant: Gnabry lieferte eine Achterbahn-Saison ab. 17 Torbeteiligungen in 45 Partien sind für seine Weltklasse-Fähigkeiten zu wenig.

Aktuell pokert Gnabry um eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus. Ausgang: offen. Unantastbar in der Startelf ist er nicht mehr.

Eric Maxim Choupo-Moting – Note 4

Bis 2023 läuft der Vertrag des 33-jährigen Ersatzstürmers, der in der Meistersaison auf neun Tore und fünf Vorlagen in 26 Partien kam. Vier Treffer davon erzielte Choupo-Moting in der ersten Pokalrunde beim Amateurklub Bremer SV.

Im Sommer könnte mit Stuttgarts Sasa Kalajdzic ein starker Konkurrent verpflichtet werden.

Leroy Sané Note – 4

In der Hinrunde lief es sehr gut für den 26-Jährigen, Sané war an 22 Toren direkt beteiligt. Nach der Winterpause stürzte seine Bilanz ab, er erzielte nur noch drei weitere Treffer und bereitete vier vor.

Nagelsmann gab öffentlich zu, dass er bei Sané ein bisschen ratlos sei, Sportvorstand Hasan Salihamidzic stärkte ihn: "Wir glauben total an Leroy, er hat großes Potenzial." Das muss er aber konstant zeigen kommende Saison. . .

Malik Tillman – ohne Note

Sieben Mal kam der 19-jährige Angreifer in Nagelsmanns Team zum Einsatz, im Pokal gelang ihm ein Tor. Aufgrund der Konkurrenz im Offensivbereich wird es Tillman aber auch in Zukunft sehr schwer haben.

Wechselt er?

Gabriel Vidovic – ohne Note

Nagelsmann hält viel vom Angreifer, der für die Bayern-Amateure auf 31 Torbeteiligungen in 30 Partien kam. Im Profiteam durfte er dreimal ran, insgesamt 33 Minuten.

Ob Vidovic in der kommenden Saison mehr Chancen erhält? Auch eine Leihe, um mehr Spielpraxis zu erhalten, scheint möglich.