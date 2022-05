Neuzugänge des FC Bayern: Sadio Mané statt Ousmane Dembélé

Der FC Bayern sucht Verstärkung im Sturm, Liverpools Sadio Mané ist der Favorit. Marc Roca will weg.

Vertrag bis 2023 in Liverpool: Sadio Mané.

München - Samstag in einer Woche will er mit dem FC Liverpool eine überragende Saison krönen: Sadio Mané (30) trifft mit den Reds im Champions-League-Finale in Paris auf Real Madrid und könnte nach 2019 zum zweiten Mal den Henkelpott gewinnen.

Nicht wenige Beobachter sehen das Endspiel auch als Duell um den Ballon d'Or, den Goldenen Ball der französischen Zeitung "France Football" für den besten Spieler der Welt – und zwar zwischen Mané und Real-Angreifer Karim Benzema (34).

Sadio Mané: Vertrag beim FC Liverpool läuft 2023, schlägt Bayern zu?

Beide Stürmer haben eine famose Spielzeit hinter sich, ein Champions-League-Triumph würde die Chancen auf diese wichtigste individuelle Auszeichnung noch mal erhöhen. Und genauso den Marktwert.

Ob der FC Bayern glücklich darüber ist? Die Münchner sind offenbar an einer Verpflichtung Manés interessiert, der Nationalspieler Senegals konnte sich bislang nicht mit Liverpool über eine Vertragsverlängerung einigen, er ist bis 2023 an den Klub von Coach Jürgen Klopp gebunden.

Sandio Mané: Kein klassischer Lewandowski-Ersatz

Ein Transfer wäre aber wohl nur finanzierbar, wenn Robert Lewandowski (33) und/oder Serge Gnabry (26) die Bayern im Sommer verlassen. Die Verträge beider Offensivstars laufen 2023 aus, Lewandowski hat bereits deutlich gemacht, dass er schon jetzt auf einen Wechsel hofft - zum FC Barcelona.

Mané wäre kein klassischer Lewy-Ersatz, dank seiner Flexibilität im Angriff könnte er aber ein sehr bedeutender Teil der Lösung sein. Mit Stuttgarts Stoßstürmer Sasa Kalajdzic (24) soll ein weiterer Angreifer kommen, um die Lewandowski-Lücke zu schließen. Ob die Münchner Lewy bei einem hohen Barça-Angebot im Bereich von 40 Millionen Euro doch vorzeitig ziehen lassen? Das hatten die Verantwortlichen zuletzt ausgeschlossen, Vorstandschef Oliver Kahn sagte: "Er hat einen Vertrag bis 2023. Diesen Vertrag wird er erfüllen. Basta!"

Bericht: Bayern hat kein Interesse an Barcelonas Ousmane Dembélé

Zu einem möglichen Tauschgeschäft mit Barcelonas Ousmane Dembélé (25) wird es jedenfalls nicht kommen. Laut "kicker" hat Bayern kein Interesse am französischen Außenstürmer, der in der Saison 2016/17 bei Borussia Dortmund spielte. Dembélé gilt als hochtalentierter Angreifer, aber auch als hochkomplizierter Charakter. Mané statt Dembélé – Bayern hat einen Favoriten für den Offensivbereich.

Wohl eher kein Bayern-Kandidat:Ousmane Dembélé. © picture alliance/dpa/AP

Auch auf Abgabenseite könnte sich einiges tun. Während weiter eine Entscheidung bei Corentin Tolisso (27/Vertrag läuft aus) aussteht, will Marc Roca (25) weg. Wie der "kicker" berichtet, strebt der Spanier in diesem Sommer einen Verkauf an, kein Leihgeschäft. Roca sieht keine Möglichkeit, sich gegen die Konkurrenz im Mittelfeld durchzusetzen.