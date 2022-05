Bayern-Talent Malik Tillman spielt nicht mehr für Deutschland

Malik Tillman wird künftig für die Nationalmannschaft der USA spielen, das Bayern-Talent hat sich damit gegen die deutsche Auswahl entschieden.

München/Berlin - Bayern-Talent Malik Tillman wird künftig nicht mehr für Deutschland spielen. Der 19 Jahre alte Stürmer war nicht für den Kader der U21-Fußball-Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele gegen Ungarn (3. Juni) und in Polen (7. Juni 2022) nominiert worden. Jetzt bestätigte Trainer Antonio Di Salvo, dass Tillman künftig für die USA, das Geburtsland seines Vaters, auflaufen wird.

Di Salvo war von Tillmans Entscheidung überrascht

"Maliks Entscheidung bedauern wir, und sie hat uns sehr überrascht", sagte Di Salvo (42) dem "kicker". "Wir haben ihn in der U21 als jüngeren Spieler gefördert, ihm viel Vertrauen entgegengebracht und Spielpraxis gegeben. Dazu waren wir in intensivem Austausch, was seine Perspektiven bis hin zur A-Nationalmannschaft angeht."

Der in Nürnberg geborene Malik Tillman, Bruder des Fürther Profis Timothy (23), absolvierte bereits in der U15 zwei Partien für die USA, ehe er alle U-Teams des Deutschen Fußball-Bundes durchlief und zuletzt auch vier Spiele für die U21 bestritt.

Ein Wechsel ist möglich, da Tillman noch kein A-Länderspiel für Deutschland absolviert hat. In der Bundesliga kam Tillman für den FC Bayern in vier Spielen zum Einsatz sowie im Erstrundenspiel im DFB-Pokal, wo er gegen den Bremer SV (12:0) ein Tor erzielte.