Weggefährten in der AZ über neuen Bayern-Trainer: "Durch Nagelsmanns Adern fließt noch blaues Blut"

Mit Timo Gebhart und Dominik Stahl hat er in einer Mannschaft gespielt, Günther Gorenzel hat ihn einst in Hoffenheim gefördert. Aktuelle und ehemalige Löwen erinnern sich an Nagelsmanns Sechzger-Jahre.

29. April 2021 - 07:53 Uhr | Matthias Eicher