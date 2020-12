Verletzungsprobleme beim FC Bayern: Javi Martínez verletzt, Jérôme Boateng angeschlagen

Das Lazarett des FC Bayern füllt sich erneut: Javi Martínez und Jérôme Boateng mussten beim Topspiel gegen RB Leipzig verletzt ausgewechselt werden, die Diagnosen stehen noch aus.

München - Javi Martínez und Jérôme Boateng sind beim Spitzenspiel in der Bundesliga gegen RB Leipzig am Samstag (3:3) verletzungsbedingt vorzeitig ausgewechselt worden. Wie schwer die Verletzungen wiegen, ist noch unklar.

Boateng und Martínez mit Muskelverletzungen

Innenverteidiger Boateng plagen muskuläre Probleme, wie Trainer Hansi Flick nach der Partie bestätigte. Er wurde in der 83. Minute durch Chris Richards ersetzt. Für Mittelfeldspieler Martínez war die Partie bereits nach 25 Minuten beendet, für ihn kam Youngster Jamal Musiala ins Spiel. "Javi hat eine Muskelverletzung. Wie schwer diese wiegt, weiß ich noch nicht zu hundert Prozent. Es könnte aber in Richtung Faserriss gehen", erklärte Flick.

Das Lazarett des FC Bayern füllt sich damit weiter: Rekordtransfer Lucas Hernández hatte die Partie aufgrund von Oberschenkelproblemen ebenso verpasst wie der Langzeitverletzte Joshua Kimmich, auch Mittelfeldspieler Corentin Tolisso stand nicht zur Verfügung.

Im Hinblick auf die Partie in der Champions League am Mittwoch gegen Lokomotive Moskau (21 Uhr im AZ-Liveticker) gibt es zumindest einen Grund zur Hoffnung: Alphonso Davies, der in den vergangenen Wochen aufgrund einer Sprunggelenksverletzung gefehlt hatte, steht vor seinem Comeback und könnte zu einem Kurzeinsatz kommen.