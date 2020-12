Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen RB Leipzig - Endergebnis 3:3

Die Aufstellungen sind da! Im Vergleich zum 1:1 bei Atlético Madrid am Dienstag wechselt Hansi Flick insgesamt sieben Mal. Neben Manuel Neuer, Leon Goretzka und Robert Lewandowski rücken Jérôme Boateng, Benjamin Pavard, Kingsley Coman und Thomas Müller in die Startelf. Etwas überraschend darf auch Leroy Sané von Beginn an ran. Lucas Hernández, der gegen Atlético noch in der ersten Elf stand, steht heute nicht im Kader.

