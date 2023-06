TV-Experte Lothar Matthäus: "Rice und Vlahovic könnten dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen"

Sky-Experte Lothar Matthäus erklärt im AZ-Interview, warum er von Dusan Vlahovic und Declan Rice überzeugt ist und ob es für Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ein Comeback in München geben kann.

München - Der Sommer-Transfermarkt nimmt erst so langsam Fahrt auf, aber schon jetzt ist klar, dass der FC Bayern in dieser Wechsel-periode in die Vollen gehen wird.

Zwei Namen sind dabei besonders päsent: Juve-Stürmer Dusan Vlahovic und Westham-Abräumer Declan Rice. Die AZ hat bei Bayern-Insider Lothar Matthäus nachgefragt, was er von den Wunschspielern hält.

AZ: Herr Matthäus, beim FC Bayern zeichnen sich mit Sechser Declan Rice und Mittelstürmer Dusan Vlahovic zwei Wunschspieler in dieser Transferperiode ab. Wären beide passende Verstärkungen?

LOTHAR MATTHÄUS: Zunächst einmal muss man sagen, dass Bayern mit Karl-Heinz Rummenigge jetzt wieder jemanden bekommen hat, der nicht nur einen großen Fußballsachverstand hat, sondern auch ein riesiges Netzwerk. Rummenigge hat in der Vergangenheit sehr gute Transfers getätigt. Ich persönlich glaube, dass sowohl Rice als auch Vlahovic physisch sehr starke Spieler sind, die ihre jeweilige Position verstehen. Beide könnten dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen. Es sind genau die zwei Positionen, auf denen der Klub Verstärkungen sucht.

Matthäus: Declan Rice nicht "umsonst Kapitän bei West Ham"

Wobei Bayern im zentralen Mittelfeld ja grundsätzlich prominent besetzt ist für die kommende Saison mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer...

Thomas Tuchel hat offenbar hinterlegt, dass er einen anderen Spielertypen haben möchte, quasi einen Nachfolger von Javi Martínez: kopfballstark, zweikampfstark, robust, ein bisschen anders als Kimmich, der eher ein spielender Sechser ist. Jetzt sucht man einen aggressiveren Leader. Rice hat schon viel Erfahrung, er ist nicht umsonst Kapitän bei West Ham United und englischer Nationalspieler.

Und Vlahovic?

Ich habe ihn ja selbst ein bisschen bei Bayern ins Spiel gebracht, daher weiß man schon, was ich von ihm halte. Er ist etwas günstiger zu bekommen als andere Stürmer, die schon bei Bayern diskutiert wurden.

"Groß, kräftig, stark": Dusan Vlahovic würde zum FC Bayern passen

Sie meinen Harry Kane oder Neapels Victor Osimhen. Vlahovic hat bei Juventus allerdings nur 14 Tore erzielt in 42 Pflichtspielen dieser Saison...

Aber er hat zuvor bei Florenz getroffen (49 Tore in 108 Partien, d. Red.). Bei Juve hat es einfach nicht gestimmt, da war auch viel Unruhe im Verein mit dem Punktabzug. Das ist ähnlich wie bei Bayern: Je mehr Unruhe vorherrscht, umso schlechter sind die Resultate, umso weniger Lust ist in der Mannschaft. So etwas belastet eine Mannschaft.

Ich glaube, Vlahovic würde gut zu Bayern passen – von der Statur her, von der Qualität, die er zweifelsohne mitbringt, auch wenn es in letzter Zeit nicht so geklappt hat. Er ist ein Mittelstürmer, der weiß, wo das Tor steht. Er wäre auf jeden Fall jemand, über den man nachdenken sollte. Ich denke bei ihm so ein bisschen an den jungen Romelu Lukaku: kräftig, groß, stark, ein Wandspieler, ein Kopfballspieler, der sich durchsetzt, der weiß, was er im Strafraum anzufangen hat.

In der Bayern-Abwehr könnte es einige Abgänge geben: João Cancelo, aber auch Lucas Hernández und Benjamin Pavard. Welcher Verlust würde am meisten schmerzen?

Pavard. Er kann sowohl rechts verteidigen als auch in der Mitte. Das hat er zuletzt gut gemacht an der Seite von Matthijs de Ligt, das hat harmoniert. Man muss jetzt erstmal abwarten, welcher Spieler wirklich geht. Theoretisch könnte Joshua Kimmich auch wieder auf die rechte Verteidiger-Position rücken, wo Pavard oft gespielt hat. Kimmich will da nicht spielen, das hat er schon klargemacht, aber das sind jetzt Themen, die die Verantwortlichen besprechen müssen. Ich habe meine Ideen, meine Ansichten, aber der FC Bayern muss ja nicht den gleichen Geschmack wie ich haben (schmunzelt). Jetzt schauen wir einfach mal ganz entspannt, wie es weitergeht.

Matthäus kann sich keine Rückkehr von Kahn und Salihamidzic zum FC Bayern vorstellen

Gutes Stichwort: Denken Sie, dass es für Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic einen Weg zurück geben wird zum FC Bayern in irgendeiner Funktion?

Das kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen. Beide haben in ihrer Zeit versucht, das Beste für Bayern herauszuholen, auch wenn es am Ende nicht so erfolgreich war, wie erhofft. Brazzo war immer fleißig. Oli hat eben sein Ding gemacht. Es hat nicht so funktioniert, wie es sich alle Fans, die Verantwortlichen und ehemalige Spieler gewünscht haben. Diejenigen, die Brazzo und Oli eingestellt haben, haben eigentlich etwas Anderes erwartet – nicht nur, was die Leistung der Mannschaft auf dem Platz angeht.

Das Wichtigste ist, dass der FC Bayern in dieser Zeit etwas verloren hat, was den Klub in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht hat: dieser Zusammenhalt, diese Atmosphäre im Verein, die sich auch immer auf die Mannschaft übertragen hat. In den vergangenen zwei Jahren ist alles ein bisschen grau geworden bei Bayern, ein bisschen traurig. Man will jetzt wieder dahinkommen, wo man mal war: Dass es schön ist beim FC Bayern, dass die Fans wieder Spaß haben - und die Mitarbeiter gern zur Arbeit gehen.