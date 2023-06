Fehlende Erfahrung? Rummenigge stichelt gegen Ex-Bayern-Trainer Nagelsmann

Über zwei Monate ist die Beurlaubung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern mittlerweile her. Einen Seitenhieb von Karl-Heinz Rummenigge gab es dennoch jetzt nochmal.

Düsseldorf/München - Der langjährige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach seiner Rückkehr in den Aufsichtsrat des FC Bayern eine Spitze gegen Ex-Trainer Julian Nagelsmann gesetzt. "Wir hatten einen jungen Trainer. Und ich war immer ein Freund von Erfahrung", sagte der 67-Jährige am Donnerstag auf der Sportmesse SpoBis in Düsseldorf. Der 35 Jahre Nagelsmann war im März beurlaubt worden.

Rummenigge: Neuer Sportchef soll aus Deutschland kommen

Auf die Frage, bis wann für den Serienmeister ein Sportvorstand oder Sportdirektor gefunden sein soll, antwortete Rummenigge: "Gestern."

Einen ausländischen Sportchef schloss er aber nahezu aus. "Als wir ausländische Trainer hatten, habe ich festgestellt: Wir hatten keine Probleme damit, dass sie nicht perfekt Deutsch gesprochen haben. Aber unsere Öffentlichkeit schon", sagte er: "Es gibt zweifelsohne gute Leute im Ausland, aber wir sind gut beraten, wenn wir uns auf Deutschland konzentrieren."

Zu seiner Rückkehr nach zwei Jahren Auszeit sagte Rummenigge schmunzelnd. "Wenn einen die treuen Hundeaugen von Uli Hoeneß anschauen, kann man schwer nein sagen. Meine Frau musste ich etwas beruhigen. Aber sie hat trotzdem Verständnis."