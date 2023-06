AZ-Info: Cancelo nicht zurück zum FC Bayern, Hernández will zu PSG

Gleich vier Abwehrspieler könnten den FC Bayern verlassen. Lucas Hernández soll in Paris einen Mega-Vertrag bekommen.

München - Nach dem Gewinn der Meisterschaft mit dem FC Bayern hat sich João Cancelo (29) rasch in die Heimat verabschiedet. Beim portugiesischen Friseur seines Vertrauens ließ er sich die Haare wasserstoffblond färben – und nun macht Cancelo noch einige Tage Urlaub mit seiner Partnerin Daniela und der gemeinsamen Tochter auf den Kapverden, ehe mit Portugal Mitte Juni die EM-Quali-Spiele gegen Bosnien und Island anstehen. Zeit zum Entspannen, Zeit zur Neuausrichtung: Wo wird der Defensiv-Allrounder in der kommenden Saison spielen?

Keine Cancelo-Rückkehr zum FC Bayern

Cancelos Vertrag bei Manchester City läuft noch bis 2027, doch nach AZ-Informationen will der Portugiese nicht nach England zurückkehren. Aus seinem Umfeld heißt es, dass ein Comeback bei ManCity für ihn ebenso uninteressant sei wie ein Engagement bei Vizemeister FC Arsenal. Die "Gunners" galten zuletzt als heißer Kandidat auf eine Verpflichtung. Doch Cancelo zieht es in wärmere, in südliche Gefilde.

Und damit ist nicht München gemeint. Wie die AZ erfuhr, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Cancelo noch einmal für den FC Bayern spielen wird. Der Klub ist nicht bereit, die fixe Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro zu zahlen, ein weiteres Leihgeschäft kommt nicht in Frage. ManCity will den Spieler verkaufen. Der Poker läuft.

Viele Abwehrspieler möchten den FC Bayern im Sommer verlassen

Neben Cancelo, Benjamin Pavard (27) und Daley Blind (33) möchte auch Lucas Hernández (27) Bayern verlassen.

Er will trotz Vertrags bis 2024 weg: Lucas Hernández. © Sven Hoppe/dpa

Mit den Münchnern konnte sich der verletzungsanfällige Franzose bislang nicht auf eine Vertragsverlängerung über 2024 hinaus einigen. Paris Saint-Germain lockt Hernández mit einem neuen Arbeitspapier, das über vier bis fünf Jahre angelegt sein soll.