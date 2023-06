Das bröckelnde Bollwerk des FC Bayern: Wie stellt sich die Abwehr künftig auf?

Auch ohne festen Sportvorstand geht es beim FC Bayern schon jetzt in die heiße Phase der Kaderplanung. Benjamin Pavard und Lucas Hernández wollen den Verein wohl verlassen. Nicht die einzigen Abwehr-Baustellen bei den Münchnern.

München - In der Abwehr hatte der FC Bayern in den vergangenen Jahren kaum Probleme. Vor einem Weltklasse-Torhüter formierte sich oft eine echte Wand.

Doch dieses Bollwerk droht nun zu bröckeln. Einige Abwehr-Stars liebäugeln in absehbarer Zeit mit einem Abschied aus München. Was bleibt von der Bayern-Defensive?

Große Namen in der FC-Bayern-Abwehr wollen gehen

Als gegnerischer Stürmer hatte man es in den vergangenen Jahren nicht immer einfach. Mit viel Respekt vor großen Namen rannte man da auf die Bayern-Abwehr zu. David Alaba, Jérôme Boateng, Benjamin Pavard oder Lucas Hernández standen da unter anderem im Weg. Zwei von ihnen haben sich schon auf den Weg ins Ausland gemacht, die anderen beiden könnten nun folgen.

Alaba schnürt inzwischen in Madrid (sehr erfolgreich) die Fußballschuhe. Dorthin könnte es übrigens auch Alphonso Davies ziehen – zumindest gehen diesbezüglich Gerüchte im Umfeld der Säbener Straße um.

FC Bayern: Wohin wechseln Pavard und Hernández?

Konkreter wird das Bröckeln des einstigen Bollwerks schon bei Pavard. Der FC Barcelona, Inter Mailand oder auch Paris Saint-Germain sind Namen, die angeblich Interesse haben.

Und auch der Franzose scheint dem FC Bayern bereits mitgeteilt zu haben, dass er gerne die Isar gegen einen anderen Fluss tauschen möchte. Wird es vielleicht die Seine in Paris?

Wohin des Weges, ihr zwei? Lucas Hernández (r.) und Benjamin Pavard auf der Meisterfeier vom FC Bayern. © IMAGO

Dann könnte er sich mit Hernández ein Umzugsunternehmen teilen. Auch er soll beim finanzstarken Pariser Klub im Gespräch sein. Es wäre ein europäischer Knaller, wenn ein eingespieltes oder zumindest bekanntes Verteidiger-Duo zu PSG wechselt.

Bleibt João Cancelo beim FC Bayern?

Wer tritt dann in die Fußstapfen des großen Abwehr-Erbes? Ist es vielleicht der zuletzt ausgeliehene João Cancelo? Der Portugiese steht vor zwei Problemen.

Das erste ist die hohe Ablöse, die Manchester City für ihn gerne hätte. Zwar sollen es mittlerweile weniger als die anfangs kolportierten 70 Millionen Euro sein – ein Schnäppchen dürfte der Außenverteidiger aber dennoch nicht werden.

Das zweite Problem ist der fehlende Ansprechpartner. Denn kurz vor dem Liga-Finale sagte Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch zur Personalie: "Wir haben noch nicht entschieden, noch gar nicht darüber gesprochen. Das machen wir nach der Saison."

Bleibt abzuwarten, wer nach dem Aus von Brazzo nun die Gespräche mit der Cancelo-Seite führen wird. Ausgang ungewiss.

Für wen ist das Abwehr-Beben eine Chance beim FC Bayern?

Matthijs de Ligt könnte zusammen mit Dayot Upamecano der neue Direktor in der Abwehrzentrale werden. Er lieferte eine saubere erste Saison ab und ist spätestens nach seiner Rettungstat gegen PSG einer der Fan-Lieblinge.

Neben ihm könnte die Stunde von Noussair Mazraoui schlagen. Der Marokkaner spielte sich zuletzt wieder vermehrt in den Fokus. Sein Ex-Boss Salihamidzic sagte über ihn: "Wenn man sieht, was auf dem Außenverteidiger-Markt los ist: Wir sind sehr froh, ihn zu haben." Drohende Abgänge, ungewisse Zukunft und weitere Probleme: Das bröckelnde Bayern-Bollwerk könnte zu einer der größten Baustellen in diesem Sommer werden.