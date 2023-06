Real Madrid jagt FC-Bayern-Star Alphonso Davies: So wahrscheinlich ist ein Transfer im Sommer

Alphonso Davies zögert mit einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Nun zeigt Real Madrid Interesse. Ein Abgang im Sommer ist allerdings unwahrscheinlich.

München - Benjamin Pavard und Lucas Hernández liebäugeln bereits mit einem Abschied – nun gibt es auch noch Wechselgerüchte um Alphonso Davies.

Laut der " " hat Real Madrid ein Auge auf den kanadischen Linksverteidiger geworfen und beim FC Bayern angefragt, ob die Möglichkeit bestehe, Verhandlungen mit dem 24-Jährigen aufzunehmen. Dies sollen die Verantwortlichen des Rekordmeisters nicht kategorisch abgelehnt haben.

FC Bayern kämpft um Vertragsverlängerung von Alphonso Davies

Weiter heißt es in dem Bericht, dass eine Deligation der Königlichen bereits zwei Mal in München gewesen seien, um Davies und dessen Umfeld genauer kennenzulernen. Schon in der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte um ein Interesse von Real an Davies gegeben.

Der Vertrag des pfeilschnellen Flügelspielers läuft noch bis Sommer 2025 und sollte eigentlich verlängert werden. Im Mai war Nedal Huoseh, Berater des Kanadiers, bereits für zwei Wochen in München, um mit den Verantwortlichen über einen neuen Kontrakt zu verhandeln. Damals hieß sein Hauptansprechparner noch Hasan Salihamidzic. Doch der ist bekanntlich bei den Bayern Geschichte.

In fünf gemeinsamen Jahren feierten Davies und Salihamidzic mit dem FC Bayern fünf Meistertitel in Folge. © IMAGO/ MIS

Vertrag von Alphonso Davies beim FC Bayern bereits grundlegend ausgehandelt

Die Verhandlungen sollen bereits fortgeschritten gewesen sein, nur Details gab es offenbar noch zu klären. Die eine Verhandlungsseite ist nach dem Vorstands-Beben nun jedoch komplett weggebrochen, was den Deal in weite Ferne bringt.

"Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden", erklärte Davies-Berater gegenüber der " ".

Die aktuelle Situation bereitet dem Berater gerade mit Blick auf die Ausrichtung des Klubs Sorgenfalten: "Es scheint zu viel Instabilität und Unsicherheit hinsichtlich der Richtung des Vereins zu geben."

Vertragsverlängerung von Alphonso Davies: "Vielleicht ist es besser, wenn wir bis 2024 warten"

In Anbetracht dessen, dass aktuell noch völlig unklar ist, wer die Nachfolge von Hasan Salihamidzic antritt, haben die Spielerberater im Moment keinen klaren Ansprechpartner in Sachen Personalpolitik. Auch deswegen denkt der Berater des Kanadiers, dass es "vielleicht besser" sei, "wenn wir bis 2024 abwarten, wie sich die Dinge mit dem Verein entwickeln, bevor wir zu einem neuen Vertrag übergehen". Müssen sich die Bayern-Fans also Sorgen um einen baldigen Abgang des Publikumslieblings machen?

Dass es in diesem Sommer zu einem Wechsel kommt, ist nach AZ-Informationen allerdings unwahrscheinlich. Sollte man sich mit dem Kanadier bis zum Sommer kommenden Jahres nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt haben, würden die Bosse einen Verkauf des Publikumslieblings in Erwägung ziehen, um einen ablösefreien Abgang wie bei David Alaba zu verhindern.