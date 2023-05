Transfers 2023: Superstars und Bankdrücker – Die Verkaufskandidaten beim FC Bayern

Beim FC Bayern wird sich in diesem Sommer einiges tun auf dem Transfermarkt, der Klub muss auch Einnahmen generieren. Benjamin Pavard will weg, bei sieben weiteren Stars wird über Abschied spekuliert.

Umbruch beim FC Bayern? Leon Goretzka (hinten, re.) will bleiben, Benjamin Pavard (vorne, Mi.) den Verein verlassen.

München - Wegen eines Muskelbündelrisses spielte Bayerns Alphonso Davies (22) im Saisonfinale keine Rolle, dennoch stand der kanadische Linksverteidiger nach dem dramatischen Gewinn der Meisterschaft plötzlich im Fokus.

Zu viel Unruhe beim FC Bayern: Unklare Situation bei Davies

Der Grund: Sein Berater Nedal Huoseh hatte gegenüber der "Bild" durchblicken lassen, dass die Vertragsverlängerung über 2025 zunächst kein Thema mehr sei. "Vielleicht ist es besser, wenn wir bis 2024 warten und abwarten, wie sich die Dinge mit dem Verein entwickeln, bevor wir zu einem neuen Vertrag übergehen", wurde Huoseh zitiert.

Es sei "eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden. Es scheint zu viel Instabilität und Unsicherheit hinsichtlich der Richtung des Vereins zu geben."

Eine Replik auf die Trennung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46), der bis zuletzt die Gespräche mit der Davies-Seite geführt hatte. Trotz der pikanten Berater-Aussagen ist ein Davies-Verkauf in diesem Sommer nach AZ-Informationen unwahrscheinlich.

2024 allerdings, mit dann nur noch einem Jahr Vertragslaufzeit, könnte das Thema richtig heiß werden. Besonders Real Madrid möchte Davies gerne verpflichten.

FC Bayern: Diese Stars könnten bald weg sein

Bei anderen Stars könnte sich hingegen schon jetzt etwas tun. Schließlich muss der Rekordmeister Spieler verkaufen, bevor es im Sommer zur Transferoffensive kommen kann. Ein AZ-Überblick zu den bayerischen Kasse-Kandidaten:

Benjamin Pavard (27/Vertrag bis 2024)

Laut übereinstimmenden Medienberichten will der Franzose die Bayern verlassen, nach sieben Jahren in Deutschland sucht Pavard eine neue Herausforderung – im Ausland. Unter anderem Real Madrid, der FC Liverpool und der FC Barcelona sind am Verteidiger interessiert. Bayern hofft auf eine Ablöse im Bereich zwischen 30 und 40 Millionen Euro.

Lucas Hernández (27/Vertrag bis 2024)

Lucas Hernández (l.) und Benjamin Pavard: Beide könnte es im Sommer wegziehen. © IMAGO/Bernd Feil

Auch Pavards bester Kumpel im Team könnte wechseln. Hernández, der sich gerade erst erholt hat von seinem Kreuzbandriss, wird von Paris Saint-Germain umworben. Die geplante Vertragsverlängerung liegt auf Eis. Hernández' Marktwert liegt bei etwa 50 Millionen Euro.

João Cancelo (29/Leihvertrag läuft aus)

Cancelo geht vorerst wieder zurück zu Manchester City. © IMAGO/imageBROKER

Die 70 Millionen Euro fixe Ablöse für den Portugiesen an Manchester City sind Bayern zu viel, daher stehen die Zeichen auf Trennung. Dafür spricht auch, dass Dortmunds Raphael Guerreiro (29/ablösefrei), der wie Cancelo als Linksverteidiger spielen kann, ein Transferkandidat bei den Münchnern ist.

Bouna Sarr (31/Vertrag bis 2024)

Bouna Sarr bekam unter Julian Nagelsmann und auch Thomas Tuchel kaum Spielpraxis. © IMAGO / Ulrich Wagner

Der Senegalese war bereits in den vergangenen Transferperioden ein Wechselkandidat, es fehlten allerdings immer die passenden Interessenten für Sarr. Der Rechtsverteidiger kassiert bei Bayern ein sehr ordentliches Jahresgehalt in Höhe von geschätzt vier Millionen Euro, daher zieht es ihn auch nicht zwingend weg. Ausgang: völlig offen.

Sadio Mané (31/Vertrag bis 2025)

Sadio Mané konnte die Erwartungen in seiner ersten Bayern-Saison nicht erfüllen. © IMAGO

Vom ehemaligen Liverpool-Star hatte sich Bayern viel, viel mehr versprochen. Daher soll Mané wieder abgegeben werden. Aufgrund des hohen Gehalts des Senegalesen (circa 20 Millionen Euro) dürfte das aber gar nicht so einfach werden. Übrigens: Mané hat seinen Urlaub noch nicht angetreten, am Dienstag trainierte er an der Säbener Straße.

Yann Sommer (34/Vertrag bis 2025)

Yann Sommer kam erst im vergangenen Winter zum FC Bayern. Ist für den Schweizer jetzt schon wieder Schluss? © Augenklick/GES-Sportfoto

Der Schweizer wird Bayern höchstwahrscheinlich schon wieder verlassen, weil Manuel Neuer (37) vor dem Comeback steht. "Ich bin auf einem guten Weg", sagte Neuer am Rande der Meisterfeier. Sommer braucht mit Blick auf die EM 2024 Spielpraxis als Stammtorhüter. "Ich bin ja noch nicht so lange hier. Also ganz entspannt", erklärte Sommer.

Alexander Nübel (26/Vertrag bis 2025)

Alexander Nübel spielte zuletzt in Monaco. © dpa

Der Keeper, der für zwei Saisons an die AS Monaco ausgeliehen war, soll abgegeben werden. Möglich aber, dass sich Bayern eine Rückkaufklausel zusichern lässt.