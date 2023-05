AZ-Information: Leon Goretzka will beim FC Bayern bleiben

Selbst wenn Declan Rice als neuer Sechser kommt, plant Bayerns Mittelfeld-Star Leon Goretzka keinen vorzeitigen Abschied. Er sieht sich als Achter - Duell mit Kimmich?

München - Besonders im Mittelfeld des FC Bayern kündigt sich ein äußerst spannender Transfersommer an. Sollte England-Star Declan Rice (24/West Ham United), der Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel (49), tatsächlich für sehr viel Geld zu den Münchnern wechseln, wird es im Zentrum richtig eng.

Meisterheld Jamal Musiala (20) ist als Zehner der Zukunft auserkoren, Joshua Kimmich (28) hatte seinen Stammplatz bei Tuchel bislang sicher. Aber wird das auch in der kommenden Spielzeit so sein?

Goretzka hat keinerlei Abschiedsgedanken

Mit Rice als Sechser wäre im 4-3-3-System wohl nur noch eine Achterposition zu vergeben - und neben Kimmich gibt es weitere Top-Kandidaten für diese Rolle. Leon Goretzka (28) etwa, über dessen vorzeitigen Abschied zuletzt spekuliert wurde, hat aktuell keinerlei Abschiedsgedanken, wie die AZ erfuhr. Stattdessen möchte sich Goretzka im Bayern-Mittelfeld behaupten und in Zukunft wieder auf seiner Paradeposition als Achter spielen.

Zuletzt wurde Goretzka defensiver eingesetzt, dadurch konnte er seine Dynamik und seinen Tordrang nach eigenem Empfinden nicht wie gewohnt ausspielen. Goretzkas Bilanz in der gerade beendeten Saison: Sechs Tore und sechs Vorlagen in 40 Pflichtspielen.

Goretzkas Austausch mit Tuchel ist positiv

Diese Ausbeute will der deutsche Nationalspieler in der Saison 2023/24 wieder verbessern - und zwar bei Bayern. Bislang hat Goretzka, dessen Vertrag bis 2026 läuft, auch kein Signal der Klubführung bekommen, dass nicht mehr mit ihm geplant werden würde. Der Mittelfeld-Star will bleiben, sein Austausch mit Coach Tuchel ist positiv.

Stand jetzt, stehen für den Kader der kommenden Saison drei (!) weitere Achter zur Verfügung: Ryan Gravenberch (21) und Manchester-United-Rückkehrer Marcel Sabitzer (29) stehen bei Bayern unter Vertrag, zudem kommt noch Konrad Laimer (26) ablösefrei von RB Leipzig zu den Münchnern.

Kommt es für Goretzka zum direkten Duell mit Kimmich?

Das dürften ein bis zwei Kandidaten zu viel sein, schließlich ist als Zehner ja auch noch Thomas Müller (33) eine äußerst interessante Option.

Die neue Bayern-Führung muss in den kommenden Wochen also knifflige Entscheidungen treffen. Und für Goretzka könnte es zu einem direkten Duell mit Kimmich kommen.