Ein Stürmer-Star wird heiß: Duo startet Bayerns Transfer-Offensive

Nach dem Aus von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn beim FC Bayern kümmern sich nun vor allem Karl-Heinz Rummenigge und Chefcoach Thomas Tuchel um die Verstärkung des Münchner Kaders. Stürmer Harry Kane kommt nicht, die Spur zu Dusan Vlahovic ist heiß.

München - Einen großen Namen können die Kaderplaner des FC Bayern schon mal von ihrer Einkaufsliste streichen: Harry Kane (29), der englische Starstürmer von Tottenham Hotspur, wird im Sommer nicht nach München wechseln.

Laut "Sun" und "Bild" habe Kane abgesagt, er könnte nun stattdessen zu Real Madrid wechseln, um dort Karim Benzema (35) zu ersetzen. Der Franzose plant offenbar seinen Abflug nach Saudi-Arabien – für 100 Millionen Euro Gehalt pro Saison. Uff.

Hier muss beim FC Bayern viel investiert werden

Von solchen Dimensionen ist selbst der wohlhabende FC Bayern weit entfernt. Doch klar ist: Die Münchner werden in dieser Transferperiode viel Geld in die Hand nehmen (müssen), um den Kader zu verstärken. Womöglich so viel wie noch nie.

Im Fokus dabei: Sechser Declan Rice (24) von West Ham United und ein Top-Stürmer. "Die Nummer neun wird sicherlich eine Position sein, auf der sich der FC Bayern umschauen wird", sagt Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge, der nun gemeinsam mit Uli Hoeneß, Präsident Herbert Hainer, CEO Jan-Christian Dreesen und Trainer Thomas Tuchel die Transferplanung übernimmt.

Neuer Stürmer beim FC Bayern: Rummenigge erinnert an Mario Mandzukic

Rummenigge erinnert in diesem Zusammenhang an Mario Mandzukic, Bayerns Triple-Helden von 2013. "Als wir 2012 Mario Mandzukic vom VfL Wolfsburg gekauft haben, haben wir dafür keinen Beifall bekommen, sondern Erstaunen. Aber er war in seiner gesamten Zeit ein unglaublich wichtiger Spieler, weil er für die Mannschaft wie ein Berserker gearbeitet hat."

Man müsse, so Rummenigge weiter, "nicht immer nur in das oberste Regal greifen: Du brauchst Häuptlinge und Indianer. Es muss (...) eine funktionelle Mannschaft sein."

Stürmer von Juventus Turin: Der FC Bayern will Dusan Vlahovic

So wie 2013, so wie 2020. Bayerns neuer Mandzukic könnte daher Dusan Vlahovic (23) werden, der Mittelstürmer von Juventus Turin, eine echte Kante im Strafraum.

Die Spur zu Vlahovic ist heiß, angeblich hat Juve bereits ein 50-Millionen-Euro-Angebot für den Serben abgelehnt. Doch Tuchel und Rummenigge werden wohl einen weiteren Versuch wagen.

Neuer Sportchef beim FC Bayern: Rummenigge will sich auf Deutschland konzentrieren

Übrigens: Einen ausländischen Sportchef schließt Rummenigge aus. "Als wir ausländische Trainer hatten, habe ich festgestellt: Wir hatten keine Probleme damit, dass sie nicht perfekt Deutsch gesprochen haben. Aber unsere Öffentlichkeit schon", sagte er am Donnerstag:

"Es gibt zweifelsohne gute Leute im Ausland, aber wir sind gut beraten, wenn wir uns auf Deutschland konzentrieren." Zu seiner Rückkehr nach zwei Jahren Auszeit sagte Rummenigge schmunzelnd. "Wenn einen die treuen Hundeaugen von Uli Hoeneß anschauen, kann man schwer nein sagen."