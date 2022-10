Thomas Müller und Joshua Kimmich fehlen: Wer jetzt Verantwortung übernehmen muss

Erneut hat Corona zwei Bayern-Stars erwischt: Müller und Kimmich sind positiv. Gegen Pilsen müssen andere ihre Rolle übernehmen.

München - Das 4:0 gegen Bayer Leverkusen vom Freitagabend? Hat man längst abgehakt an der Säbener Straße und als Selbstverständlichkeit verbucht, die es jedoch keine war nach vier Spielen ohne Sieg in der Bundesliga. Man wähnt sich wieder in der Spur beim FC Bayern. Das Krisengerede? Herbstlaub von gestern.

Der Schwung des 4:0 soll auch am Dienstag mitgenommen werden, wenn es am dritten Spieltag der Champions-League-Vorrunde in der Allianz Arena (18.45 Uhr, DAZN live) gegen Viktoria Pilsen geht. Ein Pflichtsieg ist gegen den Meister aus Tschechien, auf Europas größter Bühne ein krasser Außenseiter, fest eingeplant.

Müller und Kimmich "scharren mit den Hufen"

Die Krise samt dem Thema mangelnde Chancenverwertung ist, so hofft man, schon rum ums Eck. Da drückt ein anderes Thema auf die Stimmung: Corona. Die Infektionen von Manuel Neuer und Leon Goretzka haben die Bayern nicht betroffen, weil beide dadurch lediglich die beiden Nations-League-Spiele der Nationalelf verpasst haben und gegen Leverkusen wieder auf dem Platz standen.

Nun hat es mit Joshua Kimmich und Thomas Müller die nächsten erwischt, sie wurden am Samstag positiv getestet. "Josh und Thomas sind beide asymptomatisch, ich habe mit ihnen kurz telefoniert – es geht ihnen gut", berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Montagnachmittag, "sie scharren mit den Hufen. Sie haben keine Beschwerden, fühlen sich gut und würden gerne trainieren."

Müller und Kimmich gegen Borussia Dortmund fit?

Müller meldete sich mit einem Video bei Instagram aus der häuslichen Isolation, bereits wieder zu Scherzen aufgelegt: "Das Triple, das Covid-Triple, ist bei mir eingekehrt. Dieses Mal hatte ich es nicht auf dem Schirm", sagte der 33-Jährige über seinen insgesamt dritten Corona-Fall. Müller weiter: "Mir geht es soweit sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt. Ich bin da guter Dinge, dass ich auch schnell wieder auf den Platz zurückkehren kann." Weil am Samstag der deutsche Clásico ansteht, das Duell zwischen Bayern und Gastgeber Borussia Dortmund. Nagelsmann hofft auf das Duo: "Wenn die Tests am Freitag gut verlaufen, sind sie Kandidaten für Dortmund. Das hängt aber von den Untersuchungen ab. Ich bin guter Dinge."

Gegen Pilsen fehlen die beiden auf jeden Fall – und damit die Hälfte von Nagelsmanns Achse. Die besteht von hinten nach vorne aus: Torhüter und Kapitän Neuer und dem neuen Abwehrchef Matthijs de Ligt, der nun umso wichtiger ist, da Lucas Hernández wegen eines Mitte September erlittenen Muskelbündelrisses im Adduktorenbereich noch einige Wochen fehlen wird.

Im Mittelfeld ist Kimmich als Sechser der Takt- und Kommandogeber, davor treibt Müller sein stets unberechenbares Unwesen als flexibler Zehner oder – seit dem Abschied von Mittelstürmer Robert Lewandowski – als Neuner.

Goretzka und Gnabry rücken wohl ins Team

Gegen Pilsen dürften Serge Gnabry, zuletzt sehr oft nur Joker, und Goretzka ins Team kommen. "Ich erwarte von Leon, dass er seine Führungsqualitäten auf den Platz bringt", sagte Nagelsmann, "er ist ein Kandidat, der viel übernehmen kann." Muss er auch, damit die Bayern mit dem halben Gerüst ohne seine Schlüsselspieler Kimmich und Müller keinen Achsenbruch erleiden.

Corona sei "ein Thema, das uns wieder beschäftigt", verriet Nagelsmann. Den Spielern wurde schon nach dem ersten Wiesn-Wochenende empfohlen, nicht mehr aufs Oktoberfest zu gehen - ein Verbot gab es nicht. Höchstens mit den Familien übers Gelände schlendern, nicht mehr ins Zelt, bitteschön.

Nagelsmann: "Wir sensibilisieren die Spieler immer. Ich glaube auch, dass alle gut aufpassen. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir nicht ständig Infektionen haben werden." Ein Strich, ein Tor - die Bayern.