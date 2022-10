Wegen Corona: Bayern-Stars geben keine Autogramme mehr

Selfies und Autogramme der Bayern-Stars sind beliebt. Doch damit ist vorerst Schluss.

München - Bei jeder Gelegenheit nützen die Bayern-Fans die Chance, um mit ihren Stars auf Tuchfühlung zu gehen, sei es für ein Autogramm oder ein Selfie. So auch bei der ersten Trainingseinheit nach dem Sieg gegen Bayer-Leverkusen.

Wie die -Zeitung schreibt, ist damit aber vorerst Schluss: Ein Ordner teilte den Fans vor Ort die enttäuschende Nachricht mit: Die Verantwortlichen hätten eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn entschieden, dass die Bayern-Stars keine Autogramme mehr schreiben dürfen. Das habe vor allem mit den steigenden Corona-Zahlen zu tun.

Immer wieder Corona-Fälle

Eine herbe Enttäuschung für die Fans, eine nachvollziehbare Entscheidung aus Sicht des Vereins: Nach dem die Bayern-Stars auf der Wiesn zu Besuch waren, war Manuel Neuer Corona-positiv und Leon Goretzka kurz darauf bei der Nationalmannschaft. Am Samstag hat es nun auch Joshua Kimmich und Thomas Müller erwischt. Beide sind in häuslicher Isolation, wie der Verein am Samstag mitteilte.