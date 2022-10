FC Bayern: Nach Sieg gegen Leverkusen – Manuel Neuer mit Kampfansage an Dortmund

Der FC Bayern kann in der Bundesliga also doch noch gewinnen. Durch den 4:0-Erfolg konnten die Münchner reichlich Selbstbewusstsein tanken. Mit entsprechend breiter Brust sieht Manuel Neuer nun dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund entgegen.

München - Mit dem deutlichen 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen haben die Bayern ihre Mini-Krise mit vier sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge beendet.

Der Erfolg war nicht nur für die Tabelle gut (vor allem nach den Niederlagen von Union Berlin und Borussia Dortmund am Samstag), sondern auch Balsam für die geschundenen Seelen der Bayern-Stars. Denn auch in der Länderspielpause konnten die Nationalspieler, jedenfalls die deutschen, kaum Selbstbewusstsein tanken.

Neuer: "Für das Selbstbewusstsein war der Sieg sehr wichtig"

"Für das Selbstbewusstsein war der Sieg sehr wichtig. Für uns persönlich ist es gut zu wissen, dass wir es noch draufhaben, den Gegner in einer Art und Weise zu dominieren, so wie es noch zu Anfang der Saison gewesen ist", erklärte Kapitän Manuel Neuer die psychologische Wirkung des Sieges gegen Leverkusen.

Die Gründe für die Leistungsexplosion gegen die Werkslef waren für den 36-Jährigen deutlich zu erkennen. "Wir hatten ein gutes Positionsspiel und waren nur schwer vom Ball zu trennen, zudem hatten wir eine gewisse Dynamik in unserem Passspiel und in unseren Aktionen nach vorne."

Den Schwung aus dem Leverkusen-Spiel wollen die Bayern nun in die Englische Woche mitnehmen. Am Dienstag wartet in der Champions League Viktoria Pilsen (18.45 Uhr live bei DAZN und im AZ-Liveticker), am Samstagabend folgt dann das Topspiel im Klassiker gegen Borussia Dortmund. Wenn es nach Neuer geht, sollen die Bayern in beiden Spielen als Gewinner vom Platz gehen.

Neuer mit breiter Brust vor dem Spiel gegen Dortmund

"Jetzt wollen wir erst einmal am Dienstag so weiter machen und versuchen noch mehr Selbstbewusstsein zu tanken, um dann mit einem guten Gefühl nach Dortmund zu fahren. Denn wir wissen, dass dort eine gute Mannschaft und ein schweres Spiel auf uns wartet, wo wir genauso selbstbewusst auftreten wollen wie gegen Leverkusen."

Nach der 2:3-Niederlage der Dortmunder gegen Köln konnten die Bayern in der Tabelle wieder an den Schwarz-Gelben vorbeiziehen, beide Teams liegen nun punktgleich auf den Rängen drei und vier. Ein Fakt, der dem Spiel am Samstag zusätzlich Brisanz verleiht, aber an höchste Weihen möchte Neuer im Vorfeld des deutschen Klassikers noch keine Gedanken verschwenden: "Gegen Dortmund ist es immer ein besonderes Spiel, aber es ist noch früh in der Saison, daher brauchen wir jetzt noch nicht an die Meisterschaft denken. Wir denken einfach daran, dieses Spiel zu gewinnen und das ist das entscheidende."

Ob die Bayern gegen den Erzrivalen allerdings auf Thomas Müller und Joshua Kimmich zurückgreifen können, steht noch in den Sternen. Die beiden Bayern-Stars wurden am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet. Bei der Generalprobe gegen Pilsen fehlen Neuers Teamkollegen definitiv.