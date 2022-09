Noten zu FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Musiala brilliert mal wieder – bei Mané platzt der Knoten

Der FC Bayern beendet seine Sieglos-Serie und bejubelt ein souveränes 4:0 gegen Bayer Leverkusen. Die Noten für die Münchner.

München - Der Titelverteidiger auf Wiedergutmachungskurs nach vier sieglosen Partien in der Bundesliga: Beim 4:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen überzeugte Jamal Musiala mit einem Treffer und zwei Vorlagen. Emotionaler jedoch das Torcomeback von Sadio Mané, der mit dem 3:0 seine Ladehemmung beendete.

Die AZ-Noten für den FC Bayern:

MANUEL NEUER, NOTE 2: Der Nationaltorhüter, genesen von einer Corona-Infektion, immer zur Stelle, wenn gefordert. Diabys strammen Abschluss aus rund 18 Metern wischte er mit einer Hand übers Tor. Souverän.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 3: Der Rechtsverteidiger der Viererkette, wieder im Team anstelle von Mazraoui, mit stabiler Leistung in der Defensive und Akzenten nach vorne wie in der Entstehung des 3:0, als er in der Hälfte der Gäste den Ball eroberte.

DAYOT UPAMECANO, NOTE 2: Zu Beginn mit heftigem Crash nach hohem Luftstand gegen Leverkusens Schick. Erholte sich, zeigte gutes Stellungsspiel und eine starke Spieleröffnung wie mit seinem Pass auf Musiala als Anbahnung des 2:0 durch Musiala.

MATTHIJS DE LIGT, NOTE 2: Der Niederländer mit konsequentem Auftritt als Abwehrchef. Defensiv sehr geschickt in den Zweikämpfen, offensiv mit Wumms bei seinem Weitschuss, den Hradecky über die Latte lenkte.

ALPHONSO DAVIES, NOTE 3: Der kanadische Turbo-Sprinter hatte seine linke Seite locker im Griff, agierte oft als Linksaußen. Manchmal zu kompliziert kurz vor dem Tor, machte den einen oder anderen (Quer-) Pass zu viel.

Musiala an drei Toren beteiligt, Mané trifft endlich wieder

JOSHUA KIMMICH, NOTE 3: Erntete viel Kritik zuletzt, Nagelsmann verteidigte ihn. Der Herr der bayerischen Standards mit viel Übersicht und der Konzentration auf sein Kerngebiet als (erst einmal) defensiv denkender Sechser.

MARCEL SABITZER, NOTE 3: Erhielt den Vorzug vor Goretzka als Mittelfeld-Partner von Kimmich, weil er mehr defensive Stabilität bringt. Klappte – agierte unauffällig (bis auf einen Volleyschuss aus 13 Metern – vorbei), aber das ist seine Stärke. In der 65. Minute von Goretzka abgelöst.

JAMAL MUSIALA, NOTE 1: Einer der Besten im Nationaltrikot beim 3:3 in England, auch gegen Leverkusen spielprägend. Traf zum 2:0 mit wuchtigem Schuss ins kurze Eck, lieferte zwei Torvorlagen, war kaum vom Ball zu trennen. Sein Stammplatz ist ein MUSS.

LEROY SANÉ, NOTE 2: Auf der rechten Außenbahn sofort mit Zug zum Tor und dem erlösenden 1:0. Hatte vorher den Raum durch eine geschickte Bewegung geöffnet, dann mit rechts abgezogen. Idealer Start nach drei Minuten.

SADIO MANÉ, NOTE 2: "Einen Knotenplatzer" brauche er, so Nagelsmann. Den schaffte der Neuzugang aus Liverpool mit seinem leicht abgefälschten Linksschuss zum 3:0. Sein vierter Ligatreffer und der erste nach fünf torlosen Bayern-Partien. Wurde bei seiner Auswechslung (65.) lange von Nagelsmann umarmt.

Müller profitiert von bösem Hradecky-Patzer

THOMAS MÜLLER, NOTE 2: Agierte als flexibler Mittelstürmer, der auch mal ausweicht auf die Außen. Legte wunderbar ab zu Musiala vor dessen 2:0. Riss mit seinen Laufwegen viele Lücken und traf als Profiteur von Hradeckys bösem Patzer zum 4:0.

LEON GORETZKA, NOTE 3: Nach Corona-Infektion diesmal Einwechselspieler. Kam für Sabitzer (65.), mit einigen Sprints und Doppelpässen ein Antreiber.

SERGE GNABRY, NOTE 3: Wieder nur Joker, löste in der 65. Minute Mané ab, rückte auf die für ihn ungewohnte Position auf dem linken Flügel. Später wie gewohnt über rechts, kam da mehr zur Geltung.

ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING, OHNE NOTE: Der einstige Mittelstürmer-Backup von Robert Lewandowski ersetzte Sané (74.), rückte auf dessen halblinke Position.

RYAN GRAVENBERCH, OHNE NOTE: Der Niederländer, gekommen von Ajax Amsterdam, durfte sich wieder nur recht kurz im Mittelfeld zeigen, löste Musiala ab (81.).

NOUSSAIR MAZRAOUI, OHNE NOTE: Der Marokkaner, ablösefrei von Ajax geholt, durfte noch anstelle von Upamecano mitmachen (81.) – easy going als Rechtsverteidiger beim 3:0-Führung.