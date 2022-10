Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen – Endstand 4:0

Eine ganz souveräne Vorstellung vom FC Bayern München. Passend zum Vereinsnamen heißt es hier Bayer 04 Leverkusen. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht im Spiel und kassieren drei Gegentore. Gut für die Bayern-Seele: Die Chancenverwertung funktioniert wieder. Aus den ersten fünf Schüssen wurden drei Tore produziert. In der zweiten Hälfte nahm Bayern merklich das Tempo raus. Die Leverkusener konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Müller setzte dann den Schlusspunkt. Wir sagen Servus vom Wiesn-Heimspiel und bis Dienstag, dann wartet Viktoria Pilsen in der Champions League.