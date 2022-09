FC Bayern: Vier Stars fallen gegen Bayer Leverkusen aus

Am Freitag will der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen seine Sieglos-Serie in der Bundesliga endlich beenden. Gegen die Werkself werden die Münchner verletzungsbedingt auf vier Spieler verzichten müssen.

29. September 2022 - 14:13 Uhr | AZ