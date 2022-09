FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen: Das Duell der Krisen-Klubs

Der FC Bayern möchte sich am Freitagabend gegen Bayer 04 Leverkusen aus der Krise schießen. Doch nicht nur bei den Münchnern ist die sportliche Situation angespannt.

München - Der FC Bayern empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) Bayer 04 Leverkusen in der Allianz Arena. Was eigentlich nach einem Spitzenspiel in der Bundesliga klingt, schaut in der Realität derzeit ganz anders aus.

Beide Teams laufen ihren Ansprüchen aktuell weit hinterher. Nach einem historisch guten Saisonstart warten die Münchner mittlerweile seit vier Spielen auf einen Sieg und sind in der Tabelle auf Rang fünf abgerutscht. Der Abstand zu Spitzenreiter Union Berlin beträgt nach der ersten Saisonpleite vor der Länderspielpause in Augsburg (0:1) schon fünf Zähler.

Bayern und Leverkusen zeigen sich abschlussschwach

Noch größer ist Leverkusens Rückstand auf Platz eins. Als Tabellenfünfzehnter liegt die Werkself schon zwölf Punkte hinter den Berlinern. Nur aufgrund der besseren Tordifferenz hält sich Leverkusen aktuell noch über dem Strich. Die Mannschaft von Gerardo Seoane ist seit drei Partien sieglos. Ende August feierten die Leverkusener gegen Mainz 05 den ersten und bisher einzigen Saisonsieg (3:0).

Beide Teams haben gerade mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Zwar stellt der deutsche Rekordmeister aktuell noch die beste Offensive der Liga, doch der Trend bereitet Sorgen: 15 der 19 Saisontore erzielten die Münchner an den ersten drei Spieltagen. Vor allem in der Chancenverwertung schwächelte die Mannschaft von Julian Nagelsmann zuletzt. Laut " " lag die Abschluss-Effizienz zu Saisonbeginn bei einem Wert von +6,5, an den letzten vier Spieltagen bezeichnenderweise bei -4,9 (insgesamt ist der Wert derzeit bei +1,6).

Zahlreiche Stars beider Teams im Formtief

Die Leverkusener, die in der vergangenen Spielzeit noch die drittbeste Angriffsreihe stellten, zeigen sich in dieser Saison generell offensivschwach. Lediglich neun Treffer erzielte Bayer an den ersten sieben Spieltagen. Mit -2,7 hat das Seoane-Team aktuell den fünftschlechtesten Wert aller Bundesligisten hinsichtlich der Abschluss-Effizienz.

Auch dass sich zahlreiche Stars – wie beispielweise die Bayern-Stars Sadio Mané und Serge Gnabry sowie Patrik Schick und Adam Hložek auf Seite der Leverkusener – derzeit in einem Tief befinden, haben beide Mannschaft gemein.

Die Ausgangslage vor dem prestigeträchtigen Duell am Freitagabend in Fröttmaning ist also klar: Der Gewinner der Partie verschafft angesichts der sportlichen Lage erstmal Luft und kann ein wenig durchschnaufen. Während ein Remis keinem so wirklich weiter hilft, warten auf den Verlierer die nächsten ungemütlichen Wochen...