FC Bayern: Jamal Musiala gibt nach seiner nächsten Gala den Mahner

Der FC Bayern schießt sich gegen Bayer Leverkusen aus seiner Liga-Krise heraus und fertigt die harmlose Werkself mit 4:0 ab. Matchwinner Jamal Musiala gibt nach dem Spiel den Mahner, auch Oliver Kahn warnt vor zu viel Euphorie.

München - Der FC Bayern ist wieder da! Nach zuletzt vier sieglosen Ligaspielen in Folge meldet sich der Rekordmeister mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen zurück.

Matchwinner war einmal mehr Jamal Musiala, der einen Treffer selbst erzielte und bei zwei weiteren seine Füße im Spiel hatte. Von Übermut war nach dem Brustlöser gegen eine selbst tief in der Krise steckenden Werkself aber nur wenig zu sehen. "Wir müssen in den nächsten Spielen genau so weiterspielen. Wir können jetzt noch nicht sagen, dass wir wieder auf unserem Level sind. In den nächsten Spielen geht es darum, dass wir das gleiche Niveau auf den Platz bringen", meinte der Mittelfeldspieler nach der Partie bei "DAZN". Reife Worte des 19-jährigen Supertalents.

Oliver Kahn: Musiala "bereitet uns sehr, sehr viel Freude"

Zustimmung gab es von Vorstandsboss Oliver Kahn, der in die Rolle des Mahners schlüpfte. Der Sieg gegen Leverkusen sei "nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir sind alle gut beraten, das nicht zu hoch zu hängen", meinte der einstige Weltklasse-Keeper: "Wenn die Mannschaft konzentriert ist und jeder bereit, seine Aufgabe zu hundert Prozent zu erfüllen, dann brauchen sich die Jungs nicht viele Gedanken zu machen. Es geht darum, diese Einstellung jetzt Spiel für Spiel an den Tag zu legen."

Für Top-Talent Musiala hatte Kahn nur positive Worte übrig. "Jamal zeigt von Spiel zu Spiel, was in ihm steckt und dass er sehr konstant ist. Er schafft es immer wieder, an sein oberstes Leistungsniveau heranzukommen und bereitet uns sehr, sehr viel Freude", so der Vorstandsboss.

Aktuell ist Musiala mit fünf Toren und drei Vorlagen in sieben Ligaspielen der Top-Scorer bei den Bayern. Bei seinem Treffer am Freitagabend profitiert der Nationalspieler auch von einem Patzer von Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky, wie er selbst zugab.

Für den FC Bayern steht ein straffes Programm an

"Ein bisschen Glück war bei meinem Tor natürlich schon dabei", schmunzelte Musiala: "Ich habe mir natürlich vorgenommen, so weiter zu machen und besser zu werden. Ich will immer in guten Positionen sein, um Tore zu machen. Diese Saison klappt das ganz gut. Wenn ich die Möglichkeiten bekomme, dann will ich sie natürlich so konstant wie möglich reinmachen."

Für die Bayern geht es nun, den Schwung aus dem Leverkusen-Spiel mitzunehmen. Am kommenden Samstag steht das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund auf dem Programm, in der Woche darauf kommt der SC Freiburg in die Allianz Arena. Dazwischen stehen Hin- und Rückspiel in der Champions League gegen Viktoria Pilsen auf dem Programm.