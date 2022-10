Corona-Ausfall: Nagelsmann rechnet mit Kimmich und Müller gegen Dortmund

Am Dienstag gegen Pilsen müssen die beiden Bayern-Stars auf jeden Fall noch zuschauen, gegen Dortmund am Samstagabend könnte es jedoch schon wieder was mit einem Einsatz werden.

03. Oktober 2022 - 14:59 Uhr | AZ/SID