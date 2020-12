Süle und Davies sorgen für Glanzlichter in Bayerns Defensive

Niklas Süle trifft gegen Moskau, Alphonso Davies überzeugt beim Comeback. Bayern-Trainer Hansi Flick lobt besonders die Leistung von Davies.

München - Manuel Neuer war erleichtert, genauso wie die gesamte Bayern-Abwehr nach dem 2:0-Erfolg gegen Lokomotive Moskau - denn erstmals seit zehn Pflichtspielen blieben die Münchner ohne Gegentor.

Einer der Garanten dafür: Niklas Süle. Der 25-Jährige erzielte per Kopf das wichtige 1:0 und überzeugte in seinem Hauptjob als zweikampfstarker Innenverteidiger an der Seite von Jérôme Boateng. "Ich bin sehr glücklich, dass wir mit einem Sieg die Gruppe abgeschlossen haben. Wir waren 2020 unglaublich stark in diesem Wettbewerb. Das ist das Einzige, was zählt", sagte er.

Kopfballtor zum 1:0, defensiv souverän: Bayerns Niklas Süle. © Sven Hoppe/dpa

Süle sind Gerüchte über Fitnessprobleme egal

Was für Süle nicht zählt: Gerüchte, er hätte angeblich Fitnessprobleme. Trainer Hansi Flick hatte den Abwehrmann kürzlich wegen Trainingsrückstands nach dessen Corona-Quarantäne für ein paar Spiele aus dem Kader genommen. Flick erklärte nach der Partie, er sei mit Süles Entwicklung "zufrieden". Und der Spieler selbst meinte: "Was geschrieben wird, ist scheißegal."

Ein klassischer, ehrlicher Süle. Teamkollege Thomas Müller bezeichnete ihn in den sozialen Medien als "halb Mensch, halb Tier". Das sollte ein Lob für Süle sein.

Extralob für Davies

Ebenfalls stark am Mittwochabend: Alphonso Davies, der nach seinem Bänderriss Ende Oktober bis zur 69. Minute durchhielt. "Er hätte auch 90 Minuten durchspielen können", sagte Flick: "Er kann mit seinem Comeback sehr zufrieden sein." Davies, so Flick, bringe "eine Qualität mit, die wir vermisst haben. Deshalb sind wir sehr happy, dass er wieder dabei ist." In der Defensive stimmt's bei Bayern wieder.