Noten zu FC Bayern gegen Lokomotive Moskau: Alphonso Davies überzeugt beim Comeback

Fünfter Sieg im sechsten Spiel: Der FC Bayern schlägt Lokomotive Moskau zum Abschluss der Gruppenphase souverän - die Noten zum 2:0-Sieg des Titelverteidigers.

München - Unspektakulär, aber effektiv: Titelverteidiger FC Bayern bleibt in der Gruppenphase der Champions League unbesiegt und schlägt Lokomotive Moskau 2:0. Gegen die harmlosen Russen weiß Alphonso Davies nach wochenlanger Verletzungspause gleich zu überzeugen, die Flügelzange um Leroy Sané und Douglas Costa agiert unglücklich. So bewerten die AZ-Reporter die Bayern:

Manuel Neuer - Note 3: Nach dem Patzer gegen Leipzig wieder voll auf Ballhöhe. Wobei er kaum etwas zu tun hatte gegen mauernde Russen.



Alphonso Davies überzeugt mit Offensivdrang

Bouna Sarr - Note 4: Vertrat Landsmann Pavard. Sarrs Flanken fehlte zuweilen die Präzision, sein Fernschuss flog über den Fangzaun (22.).

Jérôme Boateng - Note 3: Muskuläre Probleme überstanden, "Boa" konnte starten. Souveräner Auftritt, gutes Stellungsspiel.



Niklas Süle - Note 2: Bei ein Grad plus wie gewohnt im kurzärmeligen Trikot, da kennt er nichts. Wehrte die Moskauer Angriffe ganz cool ab - und traf vorne per Kopf zum 1:0 (63.).



Alphonso Davies - Note 2: Comeback nach mehr als sechs Wochen für Kanadas Fußballer des Jahres. Viel Offensivdrang, sein Rechtsschuss wurde geblockt (18.).



Marc Roca - Note 4: Gegen Salzburg mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Diesmal cleverer, die Abstimmung auf der Doppelsechs mit Goretzka passte aber nicht ideal. Rettete einmal im Strafraum (39.).



Leon Goretzka - Note 3: Pausen braucht der fitte Mittelfeldstar fast nie. Knallte aus der Distanz über den Kasten (27.). Organisator im Mittelfeld.



Leroy Sané und Douglas Costa weiter unglücklich

Leroy Sané - Note 4: Bekam erneut eine Startelf-Chance. Anfangs engagiert, zirkelte einen Fernschuss drüber (19.). Insgesamt glücklos. Sah Gelb wegen Meckerns (68.).

Thomas Müller - Note 3: Weil er derzeit keinen nationalen Pflichten nachgeht, frisch genug für eher unwichtige Spiele wie das gegen Lokomotive. Vergab die beste Chance der ersten Halbzeit.



Douglas Costa - Note 4: Erst drei Torbeteiligungen in dieser Saison. War bemüht, mehr nicht. Sein Schuss wurde vom Lok-Keeper pariert (30.).



Eric Maxim Choupo-Moting - Note 2: Für Lewandowski in der Startelf, wie schon gegen Atlético. Behauptete einige Bälle, kam aber erst in Minute 52 per Hacke zu einer Aktion vor dem Tor. Traf dafür zum 2:0 (80.).

Gegen Moskau: Joker Serge Gnabry sorgt für Schwung

Serge Gnabry - Note 2: Kam nach der Pause für Müller, sorgte gleich für mehr Betrieb vorne. Großchance zum 1:0 (57.). Assist zum 2:0.

Jamal Musiala - Note 3: Kam nach einer Stunde für Goretzka. Holte die Ecke vor dem 1:0 aus – obwohl er zuletzt am Ball war.

Lucas Hernández - Note 3: Rückte für Davies nach hinten links. Hatte kaum Szenen.

Chris Richards - Note 3: Ersetzte Boateng. Bekam nicht mehr viel zu tun.

Angelo Stiller kam zu spät für eine Bewertung.