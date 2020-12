Champions League: FC Bayern gegen Lokomotive Moskau - Endstand 2:0

Schluss in München! Am Ende gewinnt der FC Bayern hochverdient mit 2:0 gegen Lok Moskau. In einer zähen Partie dominieren die Münchner lange das Spielgeschehen, kommen jedoch nur selten zu Abschlüssen. Mit der Einwechslung von Serge Gnabry legen die Bayern offensiv dann deutlich zu und kommen zu guten Chancen.