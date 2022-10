Schützenfest gegen Viktoria Pilsen: FC Bayern schickt fünf Ausrufezeichen nach Dortmund

Der FC Bayern schießt sich weiter für den Bundesliga-Hit gegen Dortmund warm. Auf das 4:0 in der Liga über Leverkusen folgt ein 5:0 in der Champions League gegen Viktoria Pilsen – Kampfansage an die Borussia inklusive.

München - Ein Champions-League-Spiel in der Dämmerung. Ungewohnte Anstoßzeit (18.45 Uhr), ungewohnt schwacher Gegner, aber gewohnt souveräne Bayern, die ihr Königsklassen-Gewand zeigten und locker-lässig gegen den krassen Außenseiter Viktoria Pilsen mit 5:0 gewannen.

Irgendwann im Spielverlauf dämmerte es dem tschechischen Meister: War ihr Ausflug aus Westböhmen nach München in die Allianz Arena, die rund 60.000 Zuschauer mehr als ihr Heimstadion fasst, nun ein lohnendes Erlebnis oder eher eine Reise zum Vergessen?

Die Bayern dagegen erlebten einen launigen und entspannten Abend, konnten sich endgültig der Krise entledigen und sich wertvolle Kräfte für den deutschen Clásico am Samstag bei Borussia Dortmund aufsparen. Ein Doppelpack von Leroy Sané, der in seinen letzten 13 Champions-League-Spielen nun zehn (!) Tore und sieben Vorlagen beigesteuert hat. Da kann einer Königsklasse.

Obwohl vier Leistungsträger fehlen: FC Bayern deklassiert Viktoria Pilsen

Außerdem für die 75.000 Zuschauer im Vorband-Programm zu bestaunen: Der erste Champions-League-Treffer im Trikot der Bayern von Sadio Mané, dazu die Tore von Serge Gnabry und Einwechsel-Mittelstürmer Eric-Maxim Choupo-Moting, jeweils nach feinen Steckpässen von Leon Goretzka – fertig war der 5:0-Kantersieg.

Und das selbst ohne vier Leistungsträger: Joshua Kimmich und Thomas Müller fehlten wegen einer Corona-Infektion, Lucas Hernández und Kingsley Coman wegen Verletzungen. Coman, seit Montag wieder teils im Teamtraining, könnte es als Joker in den Kader fürs BVB-Spiel schaffen. Kimmich und Müller nur dann, wenn ihre Corona-Tests am Freitag negativ ausfallen. "Es muss sinnvoll sein und gesundheitlich vertretbar", sagte Julian Nagelsmann, "generell möchte ich beide natürlich dabeihaben."

Sadio Mané erhält Auszeichnung als "Man of the Match"

Zum Spiel sagte der Cheftrainer: "Es war relativ schnell entschieden, dann ist es ein bisschen dahingeplätschert Wir haben die Lücken ganz gut gefunden", meinte Nagelsmann und freute sich, dass "das Spiel durch die Mitte, eines meiner vielen Grundprinzipien", so gut funktioniert hat.

"Es war eine tolle Leistung der Mannschaft, wir haben viele Chancen kreiert – auf jeden Fall verdient gewonnen. Wir haben jetzt eine gute Reaktion als Team gezeigt", sagte Sadio Mané bei DAZN mit der Auszeichnung als "Man of the Match" der UEFA in der Hand. Der Senegalese weiter: "Ich hoffe, das wird so weitergehen bis zum Saisonende. Es war sehr wichtig, dass wir vor dem Dortmund-Spiel unser Selbstvertrauen zurückhaben. Es wird ein sehr, sehr großes Spiel."

Eines, das im Vergleich zum 4:0 gegen Leverkusen und zum 5:0 gegen Pilsen eher zeigen wird, wo der FC Bayern im Herbst 2022 steht, wie sich die wahre Leistungsstärke aktuell darstellt. Dass Leon Goretzka, der ehemalige Schalker, ganz besonders auf die Reise in den Ruhrpott hinfiebert (nach seiner Infektion letzte Woche Corona-frei) ist klar.

FC Bayern in der Champions League mit makelloser Bilanz

Zunächst bilanzierte er das Pilsen-Spiel kurz und knackig ("Ein gelungener Abend. Neun Punkte aus drei Spielen, null Gegentore. Das passt, wir sind auf Kurs"), dann ließ er tiefer in seine Seele blicken: "Es gab eine Zeit, in der wir sehr viel Kritik bekommen haben, berechtigte Kritik. Wir haben den Anspruch, dass uns keiner kitzeln muss, um Leistung zu bringen. Wir sind, ehrlich gesagt, immer noch sehr sauer. Der BVB kann sich auf eine hochmotivierte Bayern-Mannschaft einstellen."

Wie üblich: Die letzten acht Pflichtspiele gegen die Schwarz-Gelben konnten die Bayern allesamt gewinnen, darunter sechs Mal in der Liga (letzte Saison 3:1 und 3:2) sowie zwei Mal im Supercup.

Makellos ist und bleibt die aktuelle Königsklassen-Bilanz: Nach Siegen bei Inter Mailand und gegen den FC Barcelona (jeweils 2:0) haben die Münchner nun die vollen neun Punkte in ihrer Gruppe C an. Am Mittwoch nächster Woche könnte man in Pilsen womöglich vorzeitig das Ticket fürs Achtelfinale (im Februar/März 2023) buchen. Vorher müssten die Bayern ihr Champions-League-Gesicht auch mal in der Bundesliga zeigen.