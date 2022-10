Noten zu FC Bayern gegen Viktoria Pilsen: Mit Zöpfchen und Köpfchen! Sané ragt aus starker Offensive heraus

Der FC Bayern marschiert weiter durch die Gruppenphase der Champions League und feiert beim 5:0-Schützenfest gegen Viktoria Pilsen den dritten Sieg im dritten Spiel. Die Noten für die Münchner.

München - Der FC Bayern zeigt sich beim 5:0-Kantersieg gegen die Gäste von Viktoria Pilsen im Schießbuden-Modus, auch einen Tag nach Ende der Wiesn. Hervor stach Zöpfchen-Träger Leroy Sané, der zwei Treffer beisteuerte. Einmal mit Wumms, einmal mit Köpfchen.

Die AZ-Noten für den FC Bayern

MANUEL NEUER, NOTE 3: Der Nationaltorhüter bekam in der gesamten Partie keinen wirklich gefährlichen Schuss aufs Tor. Wenn nur Schüsschen. Entspannter Abend fürs Zu-Null-Sammelalbum.

NOUSSAIR MAZRAOUI, NOTE 3: Der Marokkaner durfte Pavard als Rechtsverteidiger vertreten. Bissig in den Zweikämpfen, gutes Kopfballspiel, aber nach vorne fehlte etwas der Drive über seine Seite.

DAYOT UPAMECANO, NOTE 3: Hat sich seinen Stammplatz mit konstanten Leistungen gesichert. Vor allem, weil er wie gegen Pilsen mit feinen Offensivpässen für eine gute Spieleröffnung sorgte.

MATTHIJS DE LIGT, NOTE 3: Der Niederländer mit einer easy-going-Aufgabe gegen die Tschechen. Kam nur einmal bei einem Kopfballduell zu spät, ansonsten kaum gefordert.

ALPHONSO DAVIES, NOTE 3: Ein Einwurf als (indirekte) Torvorlage wie vor dem 3:0 von Mané – es kann so simpel sein. Der kanadische Turbo-Sprinter, mehr Linksaußen denn Linksverteidiger, mit solidem Auftritt. Durfte nach der ersten Hälfte in der Kabine bleiben.

Musiala an zwei Toren beteiligt, Sané wieder mit dem Dosenöffner

LEON GORETZKA, NOTE 2: Weil das Mittelfeld-Zentrum Kimmich (Corona-Infektion) und Sabitzer (Bank) nicht am Start war, durfte Goretzka ran. Legte Gnabry das 2:0 und Choupo-Moting das 5:0 perfekt auf mit einem Pass in die Gasse. Sehr präsent. Man merkte: Er wollte sich zeigen.

RYAN GRAVENBERCH, NOTE 3: Erster Startelf-Einsatz seit der ersten Pokal-Runde Ende August. Nagelsmann sieht den Niederländer eher als Achter. Löste seine Aufgabe ordentlich, viel unterwegs, gutes Spielverständnis.

JAMAL MUSIALA, NOTE 2: Der Mann des Spiels gegen Leverkusen spielte mit Sané vor dessen 1:0 einen feinen Doppelpass, leitete das 2:0 ein. Im Pech, da sein souveräner Abschluss zum 4:0 vom VAR wegen Abseits (von Mané) aberkannt wurde. Zur Pause wegen Schonung für Dortmund ausgewechselt.

LEROY SANÉ, NOTE 1: Wieder der Dosenöffner. Schon gegen Leverkusen hatte er das 1:0 erzielt. Gegen Pilsen hämmerte er volle Pulle mit links ins Netz (7.). Das Zöpfchen mit Köpfchen, sprich feinem Füßchen zum 2:0 nach Mané-Pass (50.).

Leroy Sané (2.v.r.) schnürte beim 5:0-Sieg gegen Viktoria Pilsen einen Doppelpack. © IMAGO / Sven Simon

Mané trifft erneut, Gnabry bricht den Tor-Bann

SADIO MANÉ, NOTE 2: Der Knotenplatzer vom Leverkusen-Spiel hat gewirkt. Versenkte den Ball nach feinem Solo gekonnt mit links zum 3:0, sein erster Champions-League-Treffer im Bayern-Dress. Bediente Sané hervorragend vor dem 4:0.

SERGE GNABRY, NOTE 2: Diesmal von Beginn an und schon löste er seine Tor-Blockade. Traf cool zum 2:0, sein erster Treffer seit dem 7:0 in Bochum am 21. August. Zehn (!) Partien ohne Tor im Bayern- oder DFB-Dress sind Vergangenheit. Sehr umtriebig.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING, NOTE 2: Der einstige Backup von Robert Lewandowski anstelle von Musiala nach der Pause dabei. Machte sein erstes Saison-Tor, zirkelte halbhoch an den Innenpfosten zum 5:0 – gekonntes Mittelstürmer-Latein.

JOSIP STANISIC, NOTE 3: Der Kroate, ein gebürtiger Münchner, ersetzte Davies auf der linken Abwehrseite ab der 46. Minute. Wie gewohnt sachlich und zuverlässig.

MATHYS TEL, NOTE 3: Das Teenager-Talent durfte sich ab der 58. Minute als Rechtsaußen zeigen. Der 17-Jährige kam nicht wirklich zur Geltung.

BENJAMIN PAVARD und MARCEL SABITZER (beide ab der 72. Minute): Kamen zu spät für eine Bewertung.