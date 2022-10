Infektionen häufen sich wieder: Comeback der Corona-Liga?

Vier betroffene Profis beim FC Bayern, drei Unioner in Isolation und in Gladbach hat es Trainer Farke erwischt: Aktuell häufen sich in der Bundesliga die Covid-Fälle.

04. Oktober 2022 - 17:38 Uhr | Krischan Kaufmann