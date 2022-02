Positive Signale beim FC Bayern: Coman zurück - schafft Neuer das Salzburg-Rückspiel?

Bayerns Außenstürmer Kingsley Coman trainiert wieder mit der Mannschaft, er steht am Samstag gegen Eintracht Frankfurt zur Verfügung. Wird Manuel Neuer fit fürs Rückspiel gegen Salzburg?

München - Die äußeren Bedingungen für Münchens prominenteste Laufgruppe waren am Mittwoch etwas freundlicher als am Dienstag. Leon Goretzka (27) und Manuel Neuer (35) joggten bei Sonnenschein um die Rasenplätze an der Säbener Straße, die dicke Wintermütze vom nasskalten Vortag hatte Goretzka in der Kabine gelassen.

Bayerns Mittelfeldstar, der Anfang Dezember in Dortmund seine letzte Partie bestritten hat, konnte sein Pensum steigern und eine etwas längere Laufeinheit absolvieren. Es geht aufwärts - auch wenn noch immer unklar ist, wann Goretzka wieder mit dem Team trainieren kann.

Wann kehrt er zurück? Bei Goretzka gibt es noch immer keine Prognose

"Ich fühle mich so eigentlich topfit, mein Knie macht mir aber weiterhin Probleme", hatte Goretzka Anfang Februar gesagt: "Während lineares Laufen eigentlich gar keine Probleme darstellt, habe ich aber beim Richtungswechsel und in gewissen Winkeln noch Probleme - das ist der aktuelle Stand." Obwohl die schmerzende Patellasehne Goretzka nun schon seit geraumer Zeit an einem Comeback hindert, wird weiter auf eine konservative Behandlungsmethode gesetzt.

"Leon macht Fortschritte, aber da gibt es weiter keine Prognose zu seinem Comeback. Mittlerweile haben wir einen Status erreicht, wo ich auch nicht jeden Tag nachfrage, weil das geht ihm auch irgendwann auf den Zeiger", meinte Trainer Julian Nagelsmann.

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen RB Salzburg am 8. März wird Goretzka sicher verpassen - genauso wie Alphonso Davies (21/Herzmuskelentzündung). Eine große Schwächung für die Münchner, das meint auch Didi Hamann. "Wenn diese beiden nicht rechtzeitig zurückkommen, wird der FC Bayern die Champions League nicht gewinnen", erklärte der Sky-Experte: "Bayern hat für diese Stützen keinen adäquaten Ersatz. Auch von der Bank kommt aktuell recht wenig Hilfe, und so leidet damit der Konkurrenzkampf und die gesamte spielerische Qualität."

Nach Meniskus-OP: Manuel Neuer macht gute Fortschritte

Ob zumindest ein anderer Leistungsträger für den Königsklassen-Kracher zurückkehrt? Stammkeeper Neuer ist nach seiner Meniskus-Operation schon wieder auf einem guten Level, bei perfektem Reha-Verlauf könnte er gegen Salzburg wieder im Tor stehen. Sven Ulreich (33) vertritt Neuer bislang ordentlich.

Offensiv kann Nagelsmann fast aus dem Vollen schöpfen. Kingsley Coman (25), der die Partie gegen Greuther Fürth wegen muskulärer Probleme verpasste, absolvierte am Mittwoch bereits wieder Übungen mit der Mannschaft, der Franzose steht am Samstag im schwierigen Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt zur Verfügung.

Müller oder Tolisso: Wen wird Musiala ersetzen?

Das ist auch wichtig, denn Thomas Müller (32) fällt nach seiner zweiten Corona-Erkrankung am Wochenende aus. Nagelsmann muss nun die Entscheidung treffen, ob er Jamal Musiala (18) als Müller-Ersatz auf der Zehnerposition einsetzt oder als Vertretung von Goretzka und Corentin Tolisso (27/Muskelfaserriss) im defensiven Mittelfeld.

Trotz der positiven Signale aus dem Bayern-Lazarett bleibt die Lage angespannt.