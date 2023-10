Noten zum FC Bayern gegen den FC Kopenhagen: Thomas Müller und Sven Ulreich sichern glücklichen Sieg

Der FC Bayern gewinnt beim FC Kopenhagen mit 2:1. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Zweites Gruppenspiel in der Champions League – und der zweite Erfolg für den FC Bayern: Die Münchner setzten sich beim FC Kopenhagen mit 2:1 durch.

Wer beim FC Bayern gegen den FC Kopenhagen besonders überzeugte: Die AZ-Einzelkritik

SVEN ULREICH - NOTE 2: Packte sicher gegen Elyounoussis Kopfball zu (27.). Beim 0:1 durch Lerager chancenlos (56.). Und dann mit dieser famosen Parade in der Nachspielzeit gegen Larssons Kopfball (90.+5). Choupo-Moting hatte noch abgefälscht. Fantastisch von Ulreich.

NOUSSAIR MAZRAOUI - NOTE 3: Der Marokkaner erhielt die Chance in der Startelf, Konrad Laimer rückte ins Mittelfeld. Ordentlich, leitete viele Angriffe ein. Kämpferisch stark.

MIN-JAE KIM - NOTE 4: Gute Rettungsaktion im Strafraum (52.), dann mit der unfreiwilligen Vorlage zu Leragers Führungstor, nachdem er zuvor einen Schuss geblockt hatte.

Alphonso Davies und Konrad Laimer schwächeln gegen den FC Kopenhagen

DAYOT UPAMECANO - NOTE 4: Der Franzose könnte in Kürze – wie Kim – Konkurrenz von Jérôme Boateng bekommen. Vor dem 0:1 zu zögerlich, diesmal nicht überzeugend.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 5: Offensiv durchaus agil, defensiv aber deutlich zu sorglos. Mit technischen Fehlern. Schwach.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Defensiver Part auf der Doppelsechs, aber auch mit Drang nach vorne: Schlenzte den Ball knapp über das Tor (29.). Probierte es mit einem frechen Freistoß ins Torwarteck – gehalten (54.). Bei Kontern oft alleine gelassen. Gute Pässe.

KONRAD LAIMER - NOTE 5: Der Österreicher spielte vor Kimmich im Mittelfeldzentrum, Leon Goretzka saß zunächst auf der Bank. War oft am Strafraum zu finden, ohne dabei entscheidende Impulse zu setzen. Leitete mit seinem Fehlpass das 0:1 ein.

Starke Einzelaktion von Jamal Musiala führte zum Ausgleich für den FC Bayern

LEROY SANÉ - NOTE 4: Bester Bayern-Spieler in der bisherigen Saison, traf auch am Wochenende in Leipzig. Gegen Kopenhagen sehr engagiert, aber ohne Glück. Seine Ecken waren schwach. Sanés Fernschuss wurde pariert (45.).

JAMAL MUSIALA - NOTE 3: Bemüht, in einigen Szenen jedoch ohne das Näschen bei seinen Pässen. Dann mit der tollen Einzelaktion zum 1:1, ein Haken, ein Schuss ins rechte Eck. Das kann so nur Musiala bei Bayern. Sein erstes Saisontor.

KINGSLEY COMAN - NOTE 4: Der Franzose hatte die erste gute Chance, sein Schuss im Strafraum wurde noch geblockt (7.). Probierte viel, doch es fehlte die Präzision.

HARRY KANE - NOTE 4: Neun Tore und vier Vorlagen in acht Partien seit seinem Wechsel. In Kopenhagen kaum ins Spiel eingebunden, dann aber mit dem wichtigen Kopfball in Müllers Lauf vor dem 2:1.

Er kam, sah und traf schon wieder: Mathys Tel erzielt das Siegtor für den FC Bayern

MATHYS TEL - NOTE 2: Für Sané eingewechselt (77.), sollte das Siegtor besorgen. Und das gelang ihm! Mit links schoss er nach Müller-Vorlage ins obere rechte Eck (83.). Tel ist Bayerns Top-Joker.

THOMAS MÜLLER - NOTE 1: Kam in der 77. Minute für Laimer in die Partie. Sofort da, knallte den Ball drüber (79.). Und dann mit dieser Weltklasse-Vorlage zu Tels 2:1: Behauptete den Ball und legte perfekt quer. Die Teamkollegen feierten Müller.

LEON GORETZKA - NOTE 3: Für Musiala ins Spiel gebracht (77.). Köpfte knapp neben das Tor nach Müller-Flanke (81.).

ERIC M. CHOUPO MOTING kam zu spät für eine Bewertung.