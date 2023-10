Sieg trotz dürftiger Leistung: Der FC Bayern dreht das Spiel beim FC Kopenhagen

Das ging gerade noch einmal gut: Der FC Bayern siegt nach Rückstand und dank eines späten Tores von Mathys Tel beim FC Kopenhagen mit 2:1.

Schrei der Erleichterung: Mathys Tel schießt den FC Bayern in Kopenhagen zum Sieg.

München - Für Thomas Tuchel ist die "Champions League wie die Besteigung des Mount Everest". Der Weg ist das Ziel. "Du musst deine Sachen packen und losgehen", so der Bayern-Trainer.

Am Dienstagabend galt es, beim FC Kopenhagen ein Hügelchen zu besteigen – schließlich findet man den höchsten Punkt Dänemarks in Ejer Bjerge südlich vom Mossee mit einer Höhe von 172,52 Metern.

FC Bayern siegt beim FC Kopenhagen: Jamal Musiala und Mathys Tel sorgen für die Wende

Im Nationalstadion "Parken" gewann man vor 35.690 stimmungsvollen Zuschauern dank der Treffer von Jamal Musiala und Mathys Tel doch noch mit 2:1 – dennoch eine rechte flache Leistung gegen die heimischen Löwen, die einen blauen König der Tiere im Wappen haben. Nach dem 4:3 zum Auftakt der Gruppenphase gegen Manchester United sind die Bayern mit sechs Punkten auf Kurs Achtelfinale und bleiben in der Gruppenphase seit nun 18 Auswärtsspielen (16 Siege, zwei Remis) und 36 Partien insgesamt ungeschlagen.

Bei der vermeintlichen Pflichtaufgabe gegen den dänischen Meister setzte Trainer Thomas Tuchel Mittelfeldspieler Leon Goretzka, beim 2:2 in Leipzig nach schwachem Auftritt zur Pause ausgewechselt, auf die Bank. Für ihn rückte Noussair Mazraoui in die Startelf, allerdings als Rechtsverteidiger.

Matthias Sammer über den FC Bayern: "Auf der Suche nach der wahren Identität"

Im Zentrum räumte Konrad Laimer neben Kapitän Joshua Kimmich auf – im von Tuchel favorisierten 4-3-3-System "Die Bayern sind auf der Suche nach ihrer wahren Identität", urteilte Experte Matthias Sammer am Mikrofon von "Prime Video" und sagte: "Das ist aktuell Schulnote zwei bis drei."

Die Gastgeber, die in der Königsklasse nur ein einziges ihrer letzten 15 Heimspiele (2013 mit 0:2 gegen Real Madrid) verloren, erwarteten die Münchner mit zwei Viererketten, setzten auf Umschaltsituationen und Konter – ohne dabei wirklich Gefahr auszustrahlen. Ergo war Bayern überlegen, konnte die Dominanz aber nicht in Tore umwandeln. Ein zähes Anrennen wie im Handball – was die Dänen ja auch recht gut beherrschen.

Für Aufsehen sorgten lediglich die Pyro-Aktionen der rund 2250 Bayern-Fans (vor Anpfiff beider Halbzeiten) sowie die feurige Löwen-Choreographie der Gastgeber. Echte Chancen blieben im Spiel der Tuchel-Elf Mangelware wie günstige Getränke in Dänemarks Hauptstadt, dafür gab es Ecken wie Smörrebröd am Meer. Doch ohne Erfolg. Gemäß der Sammer-Wertung war die torlose erste Halbzeit eher 'ne drei bis vier.

Musialas Einzelleistung dreht das Spiel für den FC Bayern in die richtige Richtung

Trotz ungleicher Kräfteverhältnisse zwischen den Kontrahenten wurde es auch nach der Pause ein Geduldsspiel. Allein Bayerns Routinier Thomas Müller, eingewechselt erst in der 78. Minute, bestritt mit nun 144 Champions-League-Spielen zwei mehr als der gesamte Kader der Kopenhagener (vor Anpfiff). Doch den "lucky punch" setzten die Löwen durch Lukas Lerager, der nach einer Konfusion in der Bayern-Abwehr und der unfreiwilligen Vorlage von Kim per Dropkick aus 13 Metern durch die Beine von Upamecano Torhüter Sven Ulreich überwand (56.).

Konnten die Bayern nun umschalten auf mehr Druck, Tempo und Konsequenz in ihrem Spiel. Im Kollektiv nicht, Musiala schon. Nach einem starken Dribbling vollendete der 20-Jährige eine feine Einzelaktion mit einem gekonnten Rechtsschuss zum 1:1 (67.). Musialas erster Pflichtspieltreffer diese Saison. Kopenhagens polnischer Torwart Kamil Grabara, der Mann mit der Gesichtsmaske, der zur kommenden Saison zum VfL Wolfsburg wechselt, war erstmals geschlagen.

Müller bereitet vor, Tel trifft, Sven Ulreich rettet

Das eingewechselte Trio machte beinahe das 2:1. Tel auf Müller, Flanke und Leon Goretzka köpfte knapp vorbei (81.) – danach aber wirklich. Müller erkämpfte einen Ball, legte perfekt vor auf Tel, der zum 2:1 ins lange Eck hämmerte.

Ausgelassen feierte Müller vor der Kurve seinen perfekten Assist und Teenager Tel seinen sechsten Pflichtspieltreffer diese Saison. In der Nachspielzeit rettete Ulreich mit einer starker Parade das spät gedrehte Spiel, ein Sieg des Willens auf dem nach einem Konzert der dänischen Hip-Hop-Gruppe "Suspekt" teils ramponierten Platz. Aber Musiala und Tel können es auch holprig.