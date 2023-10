Champions League im Ticker zum Nachlesen: FC Kopenhagen gegen FC Bayern – Endstand 1:2

Doch auch die Bayern müssen sich keineswegs verstecken, im Gegenteil: Die Münchner sind absolute Spezialisten in der Gruppenphase! Bayern blieb in den jüngsten 17 Auswärtsspielen in der Gruppenphase der Champions League ungeschlagen (15 Siege, zwei Remis) und konnte die letzten sechs davon sogar gewinnen. Bleibt das Team von Thomas Tuchel auch heute ohne Niederlage, würde dies eine neue Bestmarke bedeuten.