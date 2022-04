Nach dem Champions-League-Aus: Um was es beim FC Bayern in dieser Saison jetzt noch geht

Der FC Bayern steht vor dem zehnten Meistertitel in Folge. Doch im Saisonendspurt gibt es sowohl auf als auch neben dem Platz noch weitere Punkte auf der Agenda der Münchner.

München - Eigentlich sollte der krönende Abschluss der Saison am 28. Mai in Paris stattfinden. Doch der Traum vom Champions-League-Finale fand für den FC Bayern durch das überraschende Viertelfinal-Aus gegen den FC Villarreal ein jähes Ende.

Somit endet die Saison für die Münchner zwei Wochen früher als geplant mit dem letzten Bundesliga-Spieltag am 14. Mai – denn auch das DFB-Pokalfinale eine Woche später findet bekannterweise ohne die Beteiligung des deutschen Rekordmeisters und Rekordpokalsiegers statt.

Zurücklehnen kann sich der FC Bayern im Saisonendspurt aber noch nicht – auf der Agenda der Münchner stehen noch einige Aufgaben, die es zu erledigen gilt.

Bayern kann gegen Dortmund die zehnte Meisterschaft in Folge klarmachen

Allen voran natürlich der Gewinn der zehnten Meisterschaft in Folge. Bereits am kommenden Samstag kann die Mannschaft von Julian Nagelsmann den Titelgewinn perfekt machen, ausgerechnet mit einem Sieg gegen Erzrivale Borussia Dortmund (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker).

"Wichtig für uns, dass wir jetzt dieses Matchball-Spiel zu Hause haben gegen Dortmund", sagte der Bayern-Coach nach dem 3:0-Sieg in Bielefeld. "Das ist schon eine gute Fügung, die es nicht so oft gibt. Da freuen wir uns drauf." Thomas Müller freut sich auf ein "emotionales Highlight" am Samstag gegen den BVB.

Auch der Torrekord könnte in dieser Spielzeit noch geknackt werden. Vier Spieltage vor Saisonende stehen die Münchner bei 89 Treffern, die Bestmarke der Bayern selbst aus dem Jahr 1971/72 liegt bei 101 Toren. In der Triple-Saison 2019/20 erreichte die Elf vom damaligen Bayern-Coach Hansi Flick die 100-Tore-Marke und verfehlte den Rekord damit nur um einen einzigen Treffer.

Robert Lewandowski wird wohl erneut Torschützenkönig

Für Robert Lewandowski dürfte es schwierig werden, seine Fabel-Saison aus dem vergangenen Jahr nochmals zu toppen. Bayerns Topstürmer knackte die Bestmarke von "Bomber" Gerd Müller und stellte mit 41 Toren einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Aktuell steht der Pole bei 32 Ligatreffern und greift zum fünften Mal in Folge nach der Torjägerkanone.

Doch nicht nur sportliche Aufgaben warten noch auf den FC Bayern. Vor allem in Sachen Kaderplanung dürfte es langsam in die heiße Phase gehen.

Verlängerungen mit Neuer und Müller stehen kurz bevor

Mit Manuel Neuer und Thomas Müller stehen offenbar zwei Leistungsträger vor einer unmittelbaren Vertragsverlängerung. Beide sollen ihr im Sommer 2023 auslaufendes Arbeitspapier um zwei weitere Jahre ausweiten.

Bei Nationalmannschaftskollege Serge Gnabry hingegen stocken die Verhandlungen. Wie der "kicker" nun berichtet, gibt es wohl wenig Hoffnung, dass Klub und Spieler noch zusammenkommen – zu groß sind die Unterschiede bei den Gehaltsvorstellungen.

Nagelsmann mit Transfer-Ansage an die Bayern-Bosse

Auch Robert Lewandowski macht sich aktuell "Gedanken über die Zukunft", wie Oliver Kahn am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1" erstmals öffentlich bestätigte. "Wir wollen, dass er möglichst lange bleibt", so Bayerns Vorstandsboss über den im Sommer 2023 auslaufenden Kontrakt des Polen. Der 33-Jährige wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht.

In Sachen Neuverpflichtungen machte Nagelsmann am Wochenende eine klare Ansage an seine Bosse. "Du darfst nicht viele Transferperioden verschlafen", sagte der Coach. "Wenn du am Ende ein Top-Produkt haben willst, dann musst du auch vorne in der Produktion Top-Materiale verwenden."

Auf der Abgangs-Seite steht bisher der ablösefreie Wechsel von Niklas Süle zu Borussia Dortmund, auf der Zugangs-Seite warten die Bayern-Fans bislang noch vergebens auf eine Vollzugsmeldung.

Schnappt sich der FC Bayern ein Ajax-Doppelpack?

Der Transfer des marokkanischen Rechtsverteidigers Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam gilt allerdings als gesichert. Nach "Sport Bild"-Informationen sollen sich beide Parteien bereits geeinigt haben.

Auch der Wechsel von Mazraouis Klubkollegen Ryan Gravenberch nach München könnte demnächst verkündet werden. Sollten Gnabry und Lewandowski den Verein im Sommer wirklich verlassen, gilt es auch auf diesen Positionen nachzulegen.

Es wird deutlich, die nächsten Wochen werden sowohl auf als auch neben dem Platz alles andere als langweilig für den FC Bayern...