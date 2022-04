Dank Bayern-Kumpel Joshua Kimmich: Serge Gnabry gelingt "Frustabbau" gegen Bielefeld

Nach zuletzt schwächeren Auftritten hat Serge Gnabry zu Bayerns Matchwinnern gegen Arminia Bielefeld gezählt – einen Anteil daran hatte auch Joshua Kimmich.

München – Im letzten Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg zur Halbzeit ausgewechselt, beim Champions-League-K.O. gegen den FC Villarreal nur acht Minuten auf dem Platz.

Es lief zuletzt nicht unbedingt rund für Serge Gnabry im Trikot des FC Bayern. Am Ostersonntag schenkte Julian Nagelsmann dann dem deutschen Nationalspieler wieder einen Einsatz von Beginn an. Und der 26-Jährige nahm das Geschenk auf der Bielefelder Alm an!

FC Bayern: Serge Gnabry zeigte es gegen Bielefeld seinen Kritikern

Beim 3:0 gegen Kellerkind Arminia Bielefeld zählte Gnabry zu Münchens Besten. Nach zuletzt schwachen Auftritten mit eher mauer Körpersprache zeigte es der gebürtige Stuttgarter seinen Kritikern (AZ-Note 2). Offensiv war er ein stetiger Aktivposten, ließ die Bielefelder mit seinen Dribblings das ein ums andere Mal alt aussehen und sorgte stets für Gefahr. Auch in der Defensive überzeugte Gnabry mit einer kämpferisch guten Leistung.

"Ein Stück weit Frustabbau war es heute schon nach dem Ausscheiden in der Champions League, in der wir uns vorgenommen hatten weiterzukommen", sagte Gnabry nach der Partie bei DAZN. "Wir wollten gewinnen und das haben wir getan. Wir haben es mit dem Ball gut gemacht, viele Räume kreiert, den Gegner laufen gelassen und hatten wenige Ballverluste."

Gnabry über Kimmichs Anteil am Tor: "Der Ball war natürlich super getimt"

Besonders gut machte es Bayerns Offensivspieler in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als er zum wichtigen 2:0 vor dem Pausenpfiff traf.

Einen großen Anteil an seinem 12. Saisontreffer in der Bundesliga hatte sein Kumpel Joshua Kimmich, der ihn mit einem perfekten Chip-Ball hinter die Abwehrkette bediente. "Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir uns schon sehr lange kennen. Wir wissen, was der andere tut. Wenn Jo den Ball hat, weiß ich immer, dass ich die Möglichkeit habe, tief zu gehen", erklärte Gnabry Kimmichs Anteil am 2:0. "Der Ball war natürlich super getimt."

Vertrag von Serge Gnabry läuft im Sommer 2023 aus

Ob das Duo auch in Zukunft weiter für Furore beim deutschen Rekordmeister sorgen wird, ist derzeit noch unklar. Während Kimmich im August seinen Vertrag langfristig bis 2025 in München verlängerte, ist Gnabrys Zukunft bei den Bayern weiter ungewiss.

"Es gibt nichts Neues und dabei belassen wir es", so der Offensivspieler am Sonntag über seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag. Vielleicht hilft ja auch da Kumpel Kimmich ein wenig nach.