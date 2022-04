Bundesliga im Liveticker: Arminia Bielefeld gegen FC Bayern – Endstand 0:3

Fazit zur Halbzeit: Es ist ein äußerst seltsames Spiel hier in der SchücoArena. Den Bayern war von Beginn an anzumerken, dass sie eine Reaktion auf das Champions-League-Aus zeigen wollten. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann machte von Beginn an Tempo, erarbeitete sich immer wieder gute Chancen und hätte durchaus höher führen können. Andererseits kommen auch die Bielefelder immer wieder gefährlich nach vorne und hatten beim Abseitstor durch Okugawa und bei der Großchance von Prietl Pech. Insofern könnten sich die Bayern auch nicht beschweren, wenn es hier unentschieden stehen würde.