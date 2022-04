"Matchball" für den FC Bayern: Meister-Party gegen Dortmund möglich

Nach dem Sieg bei Arminia Bielefeld ist klar: Am kommenden Wochenende kann der FC Bayern bei einem Heimsieg die zehnte Meisterschaft in Folge klarmachen – Gegner ist ausgerechnet Borussia Dortmund.

Sie alle wollen bereits am kommenden Wochenende Meister werden: Die Bayern-Stars Joshua Kimmich, Thomas Müller und Robert Lewandowski (v.l.).

Bielefeld/München - Am Ende einer schweren Fußballwoche hatte Julian Nagelsmann gute Laune und verspürte Vorfreude. "Wichtig für uns, dass wir jetzt dieses Matchball-Spiel zu Hause haben gegen Dortmund", sagte der Trainer des FC Bayern. "Das ist schon eine gute Fügung, die es nicht so oft gibt. Da freuen wir uns drauf."

Dank des 3:0-Erfolgs gegen Arminia Bielefeld können die Bayern mit einem Sieg im Bundesliga-Gipfeltreffen mit dem BVB ihre zehnte deutsche Meisterschaft in Serie perfekt machen.

Fünf Tage nach dem harten Aus im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Villarreal sorgte das in den Katakomben des Bielefelder Stadions auch bei Thomas Müller für positive Gedanken. "Für uns war es enorm wichtig, dass wir uns den Matchball holen", sagte der Ur-Bayer. "Das kann noch mal ein emotionales Highlight werden." Müller sprach von gefühlsmäßig schwierigen vergangenen Tagen.

Kimmich hat Champions-League-Aus noch "im Hinterkopf"

Auch Joshua Kimmich hatte sich laut eigener Aussage schwer getan, das Aus in der Champions League zu verarbeiten. "Das hat ein paar Tage gedauert. Ehrlicherweise hat man das immer noch im Hinterkopf", erklärte Kimmich nach dem Spiel in Bielefeld.

"Es wurde viel über das Hinspiel gesprochen, was nicht gut war, aber wir hätten im Rückspiel 'nur' gewinnen müssen." Das habe man jedoch nicht geschafft und deshalb sei man auch ausgeschieden, erklärte Kimmich weiter. "Es ist schwierig zu verarbeiten, dass wir so eine Chance ausgelassen haben."

Der FC Bayern tanzt jetzt also nur noch auf einer Hochzeit – und die Feier soll idealerweise bereits am kommenden Spieltag folgen. "Den Titel wollen wir jetzt auf jeden Fall holen nächste Woche gegen Dortmund zu Hause", so Kimmich. "Das ist für uns und die ganze Bundesliga ein besonderes Spiel. Das ist das oberste Ziel, da die Meisterschale klarzumachen."

Neuer: "Du musst ja nach vorne schauen"

Nationaltorwart Manuel Neuer war mit dem Erfolg ohne großen Glanz auf der Alm ebenfalls zufrieden. "Ich glaube, dass wir heute ein gutes Gesicht, eine gute Reaktion gezeigt haben", sagte er.

Wie sehr der Königsklassen-K.o. den deutschen Rekordmeister trifft, machte aber auch der Kapitän nochmal deutlich. "Wir sind natürlich immer noch enttäuscht, das ist klar", sagte Neuer. "Aber was willst du anderes machen? Du musst ja nach vorne schauen."

Der Blick nach vorne bietet für die Bayern nun den heiß ersehnten deutschen Fußball-Knaller. Erster gegen Zweiter – mehr geht nicht.

Eine Meisterfeier der Bayern nach der Partie am kommenden Samstagabend gegen den Dauerrivalen würde die Fans besonders glücklich machen und den an diesem Wochenende beim 6:1 gegen den VfL Wolfsburg so starken BVB wohl besonders treffen. "Besser geht es nicht. Es wird ein geiles Spiel, wir alle freuen uns drauf", sagte Torschütze Jamal Musiala nach dem Spiel.