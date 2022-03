Monat der Wahrheit: FC Bayern droht hartes Champions-League-Los

Nach dem 1:1 bei der TSG Hoffenheim könnte es im Titelkampf der Bundesliga doch noch einmal spannend werden. In der Champions League droht den Münchnern ein hartes Los. Der AZ-Check.

München - Gleich dreimal Hoffnung für den FC Bayern und Chefcoach Julian Nagelsmann am eigentlich trainingsfreien Montag.

Mit Corentin Tolisso, Leon Goretzka und Alphonso Davies absolvierten drei Stars, die zuletzt extrem vermisst wurden, ein individuelles Programm. Während Tolisso nach seinem Muskelfaserriss bereits am Samstag (18.30 Uhr) gegen Union Berlin wieder im Kader erwartet wird, dürfte es bei den beiden anderen Langzeitverletzten noch etwas länger dauern.

Hoffen auf Leon Goretzka

Goretzka (Probleme an der Patellasehne) soll am heutigen Dienstag beim öffentlichen Training (11 Uhr) aber erstmals wieder mit seinen Teamkollegen gemeinsam auf dem Platz stehen, seine Rückkehr wird noch für März erwartet. Und auch Davies (Herzmuskelentzündung) konnte sein Pensum steigern, sogar schon Übungen mit dem Ball absolvieren. Das sah sehr gut aus.

Vor Bayerns Monat der Wahrheit sind das äußerst positive Nachrichten für Nagelsmann. Die AZ erklärt, worum es in den kommenden vier Wochen für Bayern geht.

Real, City oder Liverpool? Bayern droht ein schweres Los im Viertelfinale

Champions-League-Viertelfinale: Am Freitag (12 Uhr) wird es im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon (Schweiz) wieder spannend. Die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals steht an - und die verbliebenen Teilnehmer wie der FC Bayern werden zugleich auch erfahren, auf welche Gegner sie in einem möglichen Halbfinale und Finale treffen könnten. Der Pfad zum insgesamt siebten Henkelpott in der Klubhistorie steht also am Freitag fest.

Und Bayern droht ein hartes Los. Bislang haben sich bereits Real Madrid, Manchester City und der FC Liverpool für die Runde der besten acht Teams qualifiziert, weitere Top-Mannschaften wie der FC Chelsea, Juventus Turin, Ajax Amsterdam, Atlético Madrid oder Manchester United könnten in dieser Woche noch folgen. Gespielt wird das Viertelfinale vom 5. bis 13. April.

Bayerns Vorsprung in der Liga bald nur noch vier Punkte?

"Das war ein Statement und auch ein Ausrufezeichen", sagte Kapitän Manuel Neuer nach dem 7:1 im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg. Das 1:1 in Hoffenheim zeigte aber, dass Bayern aktuell nicht in jeder Partie das höchste Niveau abrufen kann. Die Konstanz für den Champions-League-Triumph fehlt (noch).

Bundesliga-Endspurt: Mit einem Sieg im Nachholspiel bei Mainz 05 am Mittwoch kann Verfolger Borussia Dortmund bis auf vier Punkte an Tabellenführer Bayern heranrücken. Am 23. April steht dann das direkte Duell in München an. Wird der Meisterkampf tatsächlich noch mal so richtig spannend? Vor dem Gipfeltreffen ist Bayern zudem gegen Union am Samstag, bei den starken Freiburgern (2. April), gegen Augsburg (9. April) und in Bielefeld (17. April) gefordert.

"Wenn wir die kommenden Spiele so spielen wie heute, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir sie gewinnen", sagte Thomas Müller ins Sinsheim. Aber: Der BVB um Torjäger Erling Haaland lauert.

Vertragsverlängerungen: Müller ist eine von drei Bayern-Ikonen, die in Kürze ihre Verträge verlängern sollen. Auch Manuel Neuer und Robert Lewandowski, die wie Müller bis 2023 an den Klub gebunden sind, werden im Frühjahr konkrete Gespräche mit der Vereinsspitze führen, Bayern will das Trio halten. Laufzeit der Verträge und Gehaltsvolumen müssen allerdings noch genauer besprochen werden.

Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sind nun gefordert. Drei Vertragsverlängerungen würden für Ruhe und zusätzlichen Aufwind im Saisonfinale sorgen.