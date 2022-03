FC Bayern: Nach fast zwei Monaten Pause - Alphonso Davies mit Trainings-Comeback!

Bei den Langzeitverletzten des FC Bayern geht es langsam bergauf: Alphonso Davies konnte am Sonntag zum ersten Mal seit Wochen wieder ein Lauftraining absolvieren. Auch bei Leon Goretzka sieht es gut aus.

München - Erstmals seit Wochen stand Bayern-Star Alphonso Davies nun wieder auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße! Am Sonntag absolvierte der Linksverteidiger eine Laufeinheit – ein weiterer Schritt in Richtung Comeback.

Kurz nach dem Trainingsstart im vergangenen Januar gab es beim Kanadier Anzeichen auf eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis), die er sich wohl in Folge seiner Corona-Infektion zugezogen hatte. Seitdem konnte Davies nicht mehr trainieren.

Bereits am Samstag, nach dem 1:1 des FC Bayern gegen Hoffenheim, teilte Trainer Julian Nagelsmann mit, dass Davies' "Herzmuskelentzündung weg" sei. In den kommenden drei bis vier Wochen soll der 21-Jährige nun langsam wieder an den Kader herangeführt werden. Zunächst dürfe Davies aber nur "moderat belastet werden", erklärte Nagelsmann.

Gute Fortschritte auch bei Leon Goretzka

Gute Nachrichten gibt es auch bei Leon Goretzka, der sich seit vergangenem Dezember mit Problemen an der Patellasehne herumschlägt und den Bayern seitdem fehlt. "Bei Leon sieht es gut aus, er wird am Dienstag teilbelastet", sagte Nagelsmann am Samstag. "Das Knie reagiert aktuell nicht, ich hoffe, dass das so bleibt."