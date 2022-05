"Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei": Lewandowski legt sich mit den Münchnern an – jetzt reagiert Kahn

Jetzt stehen die Zeichen endgültig auf Konfrontation: Robert Lewandowski provoziert öffentlich seinen Abgang vom FC Bayern und sagt, dass er sich keine "weitere gute Zusammenarbeit" vorstellen kann. Nun äußert sich Vorstandsboss Oliver Kahn mit deutlichen Worten.

München - Die Trennung zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern droht nun endgültig schmutzig zu werden! Bei einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft hat sich der Stürmer-Star nun deutlich wie nie zu seiner Zukunft geäußert. Die Kernaussage: Ich will weg – und zwar sofort!

"Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen", sagte der Stürmer am Montag. Er hoffe, die Bayern würden ihn nicht "behalten, nur weil sie es können. Ein Transfer ist für alle Seiten die beste Lösung."

Kahn: Lewandowski "sollte wissen, was er am FC Bayern hat"

Am Nachmittag äußerte sich Vorstandsboss Oliver Kahn zu den Aussagen Lewandowskis – der ehemalige Torwart-Titan findet klare Worte. "Warum Robert diesen Weg gewählt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Solche Äußerungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfußballer – ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat", sagte Kahn bei " ". Der Bayern-Boss weiter: "Wertschätzung ist keine Einbahnstraße!"

Lewandowski provozierte bereits am Wochenende mit seinen Aussagen

Schon am vergangenen Wochenende hatte Lewandowski, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, bereits mit einem Wechsel zum FC Barcelona kokettiert. "Spanien ist großartig", schwärmte der Starspieler am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco beim polnischen TV-Sender "Eleven Sports PL".

"Wir haben ein Haus auf Mallorca", erzählte Lewandowski weiter, "das Gefühl für Spanien ist da, und ich finde es einen wirklich guten Ort – nicht nur, um dort Urlaub zu machen." Sondern auch, um dort möglichst schon ab Sommer Fußball zu spielen.

Causa Lewandowski: Bosse des FC Bayern pochen auf den Vertrag

"Es ist schwer zu sagen, ob ich nächste Saison noch für Bayern spiele", meinte Lewandowski noch: "Ein Wechsel zu Barca? Es hängt von mehreren Faktoren ab. Ich denke, meine Situation ist klar und es hat keinen Sinn, darüber zu reden..."

Lewandowski macht derzeit Urlaub an der Cote d'Azur in Südfrankreich. Die Bayern hatten zuletzt mehrfach betont, dass sie ihn frühestens im kommenden Sommer abgeben werden. Das hoch verschuldete Barca bietet ihnen angeblich 32 Millionen Euro Ablöse.

Lewandowski hatte nach dem letzten Saisonspiel in der Bundesliga seinen Wechselwunsch geäußert. Seitdem wird der Nationalspieler mit Barcelona, die bereits ein Angebot gemacht haben sollen, in Verbindung gebracht. Die Vorstandsriege um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic pocht hingegen weiter auf die Einhaltung des Vertrags.